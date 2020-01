Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be

hirdetés / 13 perce

Még a tél közepén járunk, ennek ellenére érdemes szétnézni a kertigépek és felszerelések között. Egy-egy alkalmi vétellel a holtszezon közepén akár 10 ezret is spórolhatunk. Egy fővárosi szakáruház munkatársa szerint a vásárlók most még elvétve érdeklődnek a fűnyírók iránt; a legtöbben április és június között vásárolnak ilyen gépeket, noha egy korai beszerzéssel akár jelentős összegeket is meg lehetne takarítani. Természetesen még most is az elektromos és a benzinmotoros gépeket keresik, de egyre népszerűbbek az akkumulátoros változatok is.