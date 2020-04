Bárki elérheti, ingyenes lett a Google videokonferencia-szoftvere

Akinek van e-mail címe, hamarosan könnyedén indíthat társalgást vagy csatlakozhat csoportos videótalálkozókhoz.

A Google mindenki számára díjmentesen elérhetővé tette a Google Meet szolgáltatását. Ez erős versenytársa lesz a koronavírus-járvány alatt 300 milliósra duzzadt táborral rendelkező Zoomnak – és talán meg is előzi a Facebook minap bejelentett, Messenger Rooms nevű, hasonlóan könnyen kezelhető szoftverét.

Az alábbi videó illusztrálja a működését:

A keresőóriás programjának – a megszokottan jól átlátható, ismerős kezelőfelületen kívül – nagy előnye, hogy óriási felhasználói táborának könnyedén a rendelkezésére tudja bocsátani a szolgáltatást.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok a szolgáltatások, amelyek korábban csak a G Suite előfizető ügyfeleinek számára voltak elérhetők,

most mindenki számára díjmentessé válnak, beleértve a biztonsági megoldásokat, a sok résztvevős konferenciákat,

egyéni felhasználók esetén 100, üzleti és oktatási partnereknek 250 résztvevőig. Megkapjuk a nagy felbontású képernyőmegosztást, a valós idejű feliratokat és az igényekhez igazodó elrendezéseket, így a kibővített csempés nézetet is.

A száz felhasználós videókonferenciával akár kibővített érettségi találkozókat rendezhetünk barátokkal, rokonokkal.

A Google jövő héttől kezdődően fokozatosan teszi elérhetővé a Meet-et. Ha még a felhasználó nem tud azonnal létrehozni találkozót a meet.google.com oldalon, ezen az oldalon tud feliratkozni, hogy azonnal értesítést kapjon, amint elérhetővé válik számára is a szolgáltatás.

Így használhatjuk fel díjmentesen

Egyéni felhasználók:

Díjmentesen használható a Meet program a meet.google.com webhelyen, valamint a Meet iOS és Android alkalmazásán keresztül. A Meettel lehetőségük van biztonságos videóhívásokat létrehozni és megosztani bárkivel, vagy más által létrehozott videohívásokhoz csatlakozni – legyen szó virtuális jógaóráról, heti könyvklubról, a szomszédokkal való találkozásról vagy bármi egyéb alkalomról. Az egyének által létrehozott videohívásban már akár 100 ember is részt vehet, és olyan hasznos funkciókkal rendelkezik, mint például a képernyőmegosztás, a valós idejű feliratozás vagy a kibővített csempézett elrendezés.

Csapatok, amelyek nem G Suite előfizető ügyfelek:

A G Suite Essentials új kiadását is bemutatták, amely segíti a vállalatok csapatait a G Suite használatának elkezdésében, abban az esetben is, ha már rendelkeznek levelező megoldással. A G Suite Essentials hozzáférést biztosít a Meet, a Drive, a Docs, a Sheets és a Slides szolgáltatásokhoz, lehetővé téve a zökkenőmentes tartalomlétrehozást és a valós idejű együttműködést. A G Suite Essentials szeptember 30-ig díjmentes, és olyan naprakész funkciókkal rendelkezik, mint például 250 fős találkozók tartásának lehetősége, az élő közvetítés és a biztonságos értekezlet-felvétel. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a G Suite Essentials funkciói mellett a Gmailt és a Naptárt is használni szeretnék, a G Suite Business kiadásra való előfizetés ajánlott.

Meglévő G Suite ügyfelek:

A G Suite 6 millió meglévő ügyfele már rendelkezik hozzáféréssel a Meet programhoz. Az adminoknak egyszerűen engedélyezniük kell a Meet funkciót a súgóban bemutatott utasítások követésével. A G Suite emellett szeptember 30-ig három lehetőséget kínál új és meglévő vállalati ügyfelei számára a Meet használatára: díjmentes hozzáférés a Meet speciális szolgáltatásaihoz minden G Suite ügyfél számára, díjmentes kiegészítő Meet licencek a meglévő G Suite ügyfelek számára a jelenlegi szerződésük módosítása nélkül és díjmentes G Suite Essentials új vállalati ügyfelek számára.

Iskolák és felsőoktatási intézmények:

A G Suite Education összes kiadása tartalmazza a Meet szolgáltatást, amely világszerte több mint 120 millió diáknak és tanárnak biztosít kiváló minőségű virtuális tanórákat, tanár-szülő konferenciákat, oktatást és akár iskolai szocializációs lehetőséget.

Biztonságos alapra épített videobeszélgetések

A Meetet úgy tervezték, építették és működtetik, hogy minden helyzetben biztonságos legyen. Január óta a Meet napi felhasználási csúcsa harmincszorosára növekedett. Ebben a hónapban a Meet-en naponta 3 milliárd percnyi videóbeszélgetés zajlik és 3 millió új felhasználóval bővül minden egyes nap.

Múlt héten a Meet napi felhasználószáma meghaladta a 100 milliót.

A Google közleményében kiemelte, hogy fontosnak tartja a magánélet védelmét és a biztonságot, függetlenül attól, hogy bizalmas információt oszt meg az orvos betegével, ügyféltalálkozót tart egy pénzügyi tanácsadó vagy virtuális ünneplésre gyűlnek össze az emberek egy sikeres érettségi vagy ünnepnapok alkalmából.

A Google Cloud nem használja fel a személyes adatokat hirdetési célokra és ezekhez harmadik felek számára nem enged hozzáférést. Továbbá a Google Cloud rendszeres szigorú biztonsági és adatvédelmi ellenőrzéseken esik át.

Borítóképünk illusztráció