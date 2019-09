Bizonyított: kímélik a szemet az LG OLED televíziói

A kijelzők teljesítették a független minősítési eljárások globális vezető vállalata, a német TÜV Rheinland szigorú feltételeit.

Hivatalosan is elismerték az LG OLED-panelek szemkímélő tulajdonságait: a német TÜV Rheinland mérnökei komplex vizsgálat során többek között a vibrálás mértékét, a képminőséget és a kékfénykibocsátás mennyiségét vizsgálták a paneleken.

Utóbbi különösen nagy figyelmet kap napjainkban, hiszen a képernyők által kibocsátott kék fény számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe: irritálhatja a szemet, de koncentrációs problémákat és alvászavart is okozhat. Külső védelem nélkül ráadásul a kék fény akadálytalanul jut el a szemben lévő sárgafoltra, amely az éles látás központja.

A vizsgálat során kiderült, hogy az LG 65 hüvelykes OLED paneljeit 34 százalékos kékfény-kibocsátás jellemzi, ami jóval a szervezet által meghatározott 50 százalékos egészségügyi határérték alatti eredmény. Mindez annak fényében is figyelemreméltó, hogy egyes csúcskategóriás LCD kijelzők ezzel szemben megközelítőleg 64 százalékban bocsátanak ki kék fényt. A teszteken azt is megállapították, hogy az LG OLED paneleken szinte alig tapasztalható vibrálás (0,87%), ami szintén kimagasló érték még a csúcskategóriás LCD panelekhez képest is, amelyek esetében ennek duplája a jellemző.

Mivel a kijelzők a képminőség tekintetében is kimagaslóan teljesítettek a teszten, a panelek megkapták a TÜV Rheinland ISO 9241-307 tanúsítványát, azaz hivatalosan is kiérdemelték a „szemkímélő kijelző” minősítést.

Borítókép: LG