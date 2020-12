Bőséges „zsákmánnyal” tért vissza a japán űrszonda

„A célunk minimum 100 milligramm volt és azt elértük” – mondta Szavada Hirotaka, a Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) munkatársa. A kutatónak elmondása szerint elakadt a szava, amikor először nyitották ki a kapszulát és meglátták a benne lévő mintákat. „Nagyon más volt, mint amire számítottam, bőséges mennyiség volt.”

A várakozással ellentétben nemcsak porszemcse-, hanem gabona- és kavicsméretű mintákat is találtak. A talajminták sötét kávézacchoz vagy fekete szezámmaghoz hasonlítottak.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX

— [email protected] (@haya2e_jaxa) December 15, 2020