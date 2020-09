Egymillió dollárt fizetne a kém, hogy bejusson a vállalati hálóba

Mindig igyekeznek megtalálni a módját a hackerek a betörésnek, még akkor is, ha nincs szoftveres sérülékenység, amit kihasználhatnának.

Az FBI letartóztatott egy orosz állampolgárt, aki

egymillió dollárt kínált a Tesla alkalmazottjának, hogy segítsen hátsó ajtót telepíteni

manuálisan a vállalat számítógépes hálózatára.

A 27 éves Egor Igorevich Kriuchkov turista vízummal érkezett az országba, és Los Angelesben tartoztatták le, miután többször is találkozott a Tesla nevadai képviselőjével augusztus 1. és 21. között.

Személyesen találkoztak és egyeztettek

A bírósági papírok szerint a szóban forgó orosz állampolgár WhatsApp-on vette fel a kapcsolatot a megcélozott vállalat alkalmazottjával, és ott beszélték meg a személyes találkozót is. Kriuchkov abban is kérte az alkalmazott segítségét, hogy a vállalat infrastruktúrájáról információkat elárulva segítsen a személyre szabott kémprogram fejlesztésében. A programot vállalati adatok megszerzésére akarták felhasználni, és ezután azzal zsarolták volna a céget, hogy amennyiben nem fizet, akkor az adatokat nyilvánosságra hozzák – írja a The HackerNews alapján a G Data.

Kriuchkov az egymillió dollárt Bitcoinban adta volna át azután, hogy az alkalmazott telepíti a kémprogramot a vállalatnál. A telepítést az oroszok egy DDoS támadással kívánták álcázni.

Ráadásul több célzott vállalat létezett

Ha az alkalmazott igent mondott volna, akkor egy USB memórián vagy e-mailben kapta volna meg a személyre szabott kártevőt. Kriuchkov próbált megszökni a hatóságok elől, miután azok le akarták tartóztatni, de Los Angelesben sikerült a rendőröknek elkapniuk. Miután az orosz kém naptárát átnézték, kiderült, hogy több megcélzott vállalat létezett és több alkalmazottal vette fel a kapcsolatot ezeknél a cégeknél,

akik már telepítettek a saját céges hálózatukba az úgymond személyre szabott kémprogramot.

A hatóságok neveket nem árultak el, de nem kizárt, hogy sok szenzációs betörés és sikeres zsarolás mögött hasonlóan működő hackerek találhatók.

Borítóképünk illusztráció