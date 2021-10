Erős visegrádi vállalkozói közösséget épít a V4 Startup Force

A Design Terminal startup ösztöndíjprogramjának aktuális szemeszterében négy csapatnak van lehetősége nagyvállalatokkal üzleti kapcsolatot építeni, ezáltal pedig a visegrádi országok felé terjeszkedni vállalkozásukkal.

Ezekkel az állításokkal indult útjára a Design Terminal startup ösztöndíj programjának őszi szemesztere.

A V4 Startup Force-ba ez alkalommal is négy csapat került be: a lengyel BioMinds, a szlovák Airlogy Labs, a cseh Onsinch és a magyar Munch, akiknek amellett, hogy workshopokon és inspirációs eseményeken vesznek részt, vállalati matchmakingre is lesz lehetőségük az elkövetkezendő három hétben.

A V4 SUF-hoz magyar részről olyan cégek csatlakoztak nagyvállalati partnerként, mint a Deloitte Magyarország, az Egis Gyógyszergyár Zrt., a MOL, a Roche Magyarország, a Vodafone Hungary. A program egyik elsőszámú célja, hogy régiós szinten segítse az induló vállalkozásokat és az országok közti terjeszkedésüket.

A végső válogatásba bekerült négy csapat e héttől

virtuális vállalkozásfejlesztési túrára indult, melynek első állomása Magyarország.

Csehország, majd Szlovákia lesz a következő házigazda, végül pedig október 28-án Lengyelországban ér véget a program. A csapatok minden állomáson országspecifikus üzleti ismeretekre és kapcsolatokra tehetnek szert.

A Design Terminal szakmai partnerei most is a cseh DEX-IC, a lengyel ReaktorX Warsaw és a szlovák CAMPUS. A programot még 2018-ban indította az innovációs ügynökség, a Nemzetközi Visegrádi Alap azóta támogatója a kezdeményezésnek. Az elmúlt években több, mint 200 startup jelentkezett a programra, közülük több, mint 40 jutott be, és közreműködésükkel több, mint 100 üzleti találkozó valósult meg annak reményében, hogy a résztvevők közösen hozzák létre az erős visegrádi vállalkozói közösséget.

Több vállalkozás is felvehette a kapcsolatot a nagyvállalatokkal

Az előző félévhez hasonlóan már a kiválasztási folyamat során is értékes ismeretekkel és kapcsolatokkal vértezett fel 17 vállalkozást a Design Terminal.

Az öt nap alatt azok a startupok is workshopokon és networking eseményeken vehettek részt, akik később nem kerültek be a programba. A tábort záró Demo Day során pedig szakértő mentorok előtt mutatkozhattak be.

