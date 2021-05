Idegenek kukkolhatták az otthoni biztonsági kamerák felvételét

Most hétfőn történt, hogy különös hibáról számoltak be a Redditen. Egy felhasználó azt írja (Új-Zélandon), hogy arra lett figyelmes a biztonsági felvételeinek rutinellenőrzése közben, hogy akaratlanul is látja egy más országban (feltehetően Ausztráliában) működő kamera felvételét.

Neki három gyermeke van – panaszolja a Redditen –, s nagyon nem tartja normálisnak, hogy ilyen megtörténhet,

Mások is jelentkeztek hasonló problémákkal. Akadt, aki olyan zajokat észlelt, mintha bekapcsolták volna a kamera kihangosító funkcióját.

Nem túl meglepő módon számos felhasználó innét kezdve nem akarja megtartani az Eufy kameráit.

de nálunk szerencsére nem került napvilágra ilyen panasz.

Miután több ismert nemzetközi oldal megírta az esetet, az Eufy rövid közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy egy szerverfrissítés során előállt hiba miatt korlátozott számú (0,001%) kameratulajdonos hozzáfért mások felvételeihez. A jelenséget állításuk szerint csak az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Ausztráliában, Kubában, Mexikóban, Brazíliában és Argentínában lehetett észlelni.

Aggályosnak tűnik a cég Twitteren közzétett gyorsközleménye, amelyben azt tanácsolják a biztonsági kamerák tulajdonosainak, hogy 1.) Először fizikailag húzzák ki, majd csatlakoztassák újra az eszközt, majd 2.) Jelentkezzenek ki az Eufy biztonsági szoftverből és jelentkezzenek be újra.

1.Please unplug and then reconnect the device.

2. Log out of the eufy security app and log in again.

For any questions, users can contact our support team at [email protected]

— Eufy (@EufyOfficial) May 17, 2021