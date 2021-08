Íme, a Google új saját okostelefonja!

Mióta létezik „saját” telefonja, azóta szokatlan módon közelíti meg a Google, a világ legelterjedtebb operációs rendszerének tulajdonosa ezt a készüléket.

A kezdetben Nexus, aztán Pixel néven gyártott mobilok ugyanis könnyűszerrel lehettek volna a legjobbak között, de a gyártó sem árban, sem felszereltségben nem oda szánta őket. Viszont nem is a középkategóriába, mert annál meg egyes képességeikben sokkal többet értek. Nálunk egyébként sohasem lehetett szolgáltatónál vásárolni Google-telefont. A keresőóriás mintha ambivalens módon akarta is volna ezeket a készülékeket, meg nem is.

Most bemutatták – úgy, ahogy, nem túl részletesen – a Pixel okostelefonjaik következő generációját. Mint a mesében a lány, jött is, nem is; hozta is, nem is.

Íme a hivatalos demó:

Ez pedig a The Verge videója:

Annyit tudni, hogy a Pixel 6 és a 6 Pro lesznek ősszel az első okostelefonok, amelyeket a Google saját fejlesztésű processzorral hoz ki – mint az Samsung, vagy éppen az Apple. Úgy fest, ezek a Pixelek már kapnak három kamerát – periszkópos zoom objektívvel! – , 120 Hz képfrissítést, kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasót. Mindezt pedig az oprendszer elegánsan egyszerű „Material” dizájnjához hasonlóan kellemes, a kamerákat csíkba foglaló készüléktestbe csomagolták.

Mondhatni: megpróbálnak olyan jó mobilt csinálni, mint a Huawei.

Egyedi fejlesztésű rendszerchipjük a Tensor nevet kapta és annyit lehet egyelőre tudni róla, hogy gépi tanulásra és a mesterséges intelligenciára támaszkodik.

A saját processzor fejlesztésével talán a Google most mégis a prémium kategóriát kezdi célba venni.

Jelenleg ott tart a világ meghatározó mobilos cége – szándékosan vagy sem –, hogy az okostelefonos piac kevesebb, mint öt százalékát tudhatja magáénak saját gyártásban. Első pillantásra megtévesztő a Statista alábbi diagramja, amely azt mutatja, hogy ebben a kicsiny szegmensben arányaiban mennyit adnak el egyes országokban.

Borítóképünkön az új Google Pixel okostelefon