„Karnyújtásnyira” közelítette meg az amerikai űrszonda az aszteroidát

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Osiris-Rex nevű űrszondájának közép-európai idő szerint kedden éjfél körül terv szerint sikerült megközelítenie a Bennu aszteroida felszínét, hogy talajmintát gyűjtsön be róla, és azt majd visszahozza a Földre.

The back-away burn is complete 🛑✅ I’m now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020