Kész a valaha az űrbe felbocsátott legnagyobb és legerősebb űreszköz

Kedden megérkezett a James Webb űrteleszkóp (JWST) Francia Guyanába – jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) és az európai űrkutatási hivatal (ESA).

A JWST, amely a valaha az űrbe felbocsátott legnagyobb és legerősebb űreszköz lesz, biztonságban érkezett meg a Kourouban található űrrepülőtérre, ahová 16 napos, több mint 2400 kilométeres tengeri út után futott be Kaliforniából.

amely a kiegészítő berendezésekkel együtt több mint 70 tonnát nyom – számolt be róla az ESA.

Science. Technology. Engineering. Arts. Math. 🧪 ⚙️ 🎨

Get ready for Webb STEAM Day: A #STEM + Arts Interactive Learning Experience, happening tomorrow 9:30 a.m.-5:30 p.m. ET!

Register to learn all about #NASAWebb: https://t.co/swFPz3cIt6 pic.twitter.com/51lu1Vo8gL

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 29, 2021