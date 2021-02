Kína is a Marsra szállás küszöbén áll – leparkolt a szonda

A kínai nemzeti űrhatóság bejelentése szerint a szonda három hónapon át tudományos felderítést fog végezni, miközben kamerái és spektrométerei

A parkolási pályának a Marstól legtávolabbi pontja 59 ezer kilométerre, míg a legközelebbi 280 kilométerre van tőle. A szonda két marsi nap alatt tesz meg egy kört a bolygó körül.

At 6:29 am on February 24, 2021, the Tianwen-1 successfully entering the Mars orbit of 280*59000 km , a period of two Mars days. It will operate on this orbit for about three months, and all seven orbiter payloads will be switched on for scientific exploration. pic.twitter.com/xJTQ95Bu4e

— Linli Guo_CAST_CHINA (@guo_linli) February 24, 2021