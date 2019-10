Komoly szabályozás vár az elektromos rollerekre

Franciaország komoly szabályozást vezet be az elektromos rollerhasználatra, miután azok élhetetlenné teszik a várost és veszélynek teszik ki az ott lakókat.

Szombattól szigorítottak az e-rollerhasználaton Franciaországban. A szigorítás azért következett be, mert utóbbi időben egyre több ilyen jellegű baleset történt Franciaországban. Múlt héten például Bordeaux-ban okozott halálos balesetet egy elektromos roller – írja a V4NA.

Az új szabályozás

megtiltja, hogy 12 év alatt bárki rollerre szálljon.

Ezen kívül tilos lesz a járdán közlekedni és csak egy utas utazhat egyszerre a rolleren, aki eközben nem is telefonozhat. A szabályok megszegőire akár 1500 eurós bírság is várhat. Emellett sebességkorlátozást is bevezetnének egy éven belül a jelenleg 50km/h csúcssebességű járművekre.

A rollerek egyébként régóta okoznak fejfájást a városlakóknak, ugyanis sok helyen a roller lett a legújabb városi szemét. A szertehagyott rollerek az útszélen és a parkokban akadályozzák a gyalogos forgalmat és sok esetben a Szajnából kell kihalászni őket, ami után persze használhatatlanná válnak.

A német statisztikák szerint a rollerek az elmúlt három hónapban több mint 300 balesetet okoztak a németországi nagyvárosokban. Ezért időszerű volt szigorítani a használatukon a franciáknál is.

