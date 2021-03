Különös kijelentést tett a Google – nem fog figyelni bennünket?

A halak többnyire úsznak, a madarak leginkább repülnek, a víz lefelé esik – a Google pedig figyeli minden lépésünket. Természetesen, hiszen abból él, hogy a kereséseinkből – mintegy statisztikailag – levonja a megfelelő következtetéseket, hogy milyen hirdetéseket toljon elénk.

Ehhez képest a V4NA hírügynökség figyelt fel a keresőóriás Twitteren közzétett bejelentésére, ami akár azt is jelentheti, hogy a Google hirdetési rendszere nem fog adatokat gyűjteni a keresésekből, illetve megszüntetik a sütiket.

Some search histories are better left private 🙈

Control what activity data gets saved to your account. You can either set it to automatically delete or delete it manually at any time → https://t.co/QAw9RI4v6U pic.twitter.com/VYZ5ph3gQo

— Google (@Google) February 26, 2021