Már start előtt nagyot ment a Facebook új versenytársa

Elsőre képtelenségnek hangzik reklámok nélkül fenntartani egy nagy forgalmú közösségi oldalt, de nem akárki állítja.

Mint már beszámoltunk róla, a Wikipédia társalapítója, Jimmy Wales indította a Facebook és a Twitter konkurenciájának szánt oldalát, a WT:Social nevű portált. A Wikipédia is ezen elvek betartásával működik.

Wales úgy gondolja, hogy az új közösségi média működtetésére létrehozott kis létszámú cége szintén a felhasználók adományaiból fedezi majd a működési költségeit. Nem is lesz jövedelmező, de legalább fenntartható, s mivel

jó reményekkel vág a vállalkozásba.

Reményt keltő, hogy bár az oldal az első hírekkel ellentétben még meg sem indult – csupán csak regisztrálni lehet rajta a későbbi starthoz – már szépen nő a feliratkozók száma.

https://t.co/Uk7PUE8GV2 just passed 200,000 members while I was having dinner with @carolecadwalla, @iRowan , @chrisinsilico , @RanaForoohar , @jamiesusskind and others on the general topic of what’s gone wrong with social media and the world in general.

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) 2019. november 18.