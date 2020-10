Megkezdte az aszteroida mintájának raktározását az űrszonda

Eredetileg november 2-ra tervezték csak az elraktározás megkezdését. Korábbi vizsgálatok azonban megállapították, hogy a begyűjtött minta megfelelt a 60 grammnyi kitűzött célmennyiségnek, és a gyűjtőedény fedelét nagyobb kövek felfeszítették, ezért a minta szivárogni kezdhetett.

Tomorrow, the OSIRIS-REx mission will begin the process to stow its abundant sample of asteroid Bennu. It’s a few days earlier than originally anticipated, but the team is working hard to make sure we get every bit of Bennu we possibly can. More details: https://t.co/b7Wnoz219q pic.twitter.com/PXIlkZhnzi

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 26, 2020