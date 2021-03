Naaagyon menő, de azért Androidra ne töltsük le!

Sokan csalódtak így vagy úgy a nagy közösségi oldalakban, így aztán pillanatok alatt hihetetlenül ismert lett egy addig nevenincs audio chat app, a Clubhouse. Sajnos nem csak az új kedvencekre nyitott felhasználók figyeltek fel a hirtelen megnőtt érdeklődésre, hanem a bűnözők is:

A rosszindulatú hamisítók ugyanis nagyon hitelesnek tűnő, androidos változatot kínáló weboldalakat készítettek.

Az oldal egyrészt nagyon hasonlít a valódi (iOS) oldaléra, másrészt igazán tökéletes a kivitelezése annyiban, hogy a „Google Play” gombot is elhelyezték rajta. Így aztán az áldozatok azt hiszik, ez egy valódi, ellenőrzött alkalmazás.

Malicious web claiming to offer #Clubhouse for Android spreads banking trojan Blackrock. It lures credentials from 458 apps – financial, cryptocurrency exchanges & wallets, social, IM and shopping apps. There is currently no official Clubhouse app for Android. #ESETresearch 1/2 pic.twitter.com/azlxjvIgNO

— ESET research (@ESETresearch) March 16, 2021