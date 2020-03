Okostelefonos alkalmazás jelezheti, merre járt fertőző beteg

Mai hír: az MIT Media Lab munkatársai olyan mobilalkalmazást fejlesztettek, amelyik jelzi, hogy milyen utcákon és útvonalakon tartózkodtak koronavírussal fertőzött személyek.

Rendkívül biztató megoldásnak tűnik a neves amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem mai újdonsága.

Ramesh Raskar, az MIT Media Lab professzora és munkatársai kifejlesztették a Private Kit: Safe Paths nevű (kb. Magánkészlet: Biztonságos útvonalak) nevű alkalmazást, amely nyomon követi azt az útvonalat, amin közlekedünk és anonim módon megosztja a többi felhasználóval. Ez azért segíthet járvány idején, mert a központi nyilvántartásból, az alkalmazás szerverén

visszakövethető lesz, hogy járt-e fertőzött személy azon az útvonalon.

Ha tudomásukra jut az egészségügyi szakembereknek, hogy egy vírushordozó merre haladt el, akkor azt az útvonalat, annak kereszteződéseit, a vírus úgynevezett „forró pontjait” mindenki elkerülheti.

A Private Kit: Safe Paths ingyenes és nyílt forráskódú alkalmazás, amit az MIT és a Harvard egyetem, valamint a Facebook és az Uber cégek szoftvermérnökei fejlesztettek ki szabadidejükben.

Figyelembe veszi az egyén jogait is

Az Egészségügyi Világszervezet rendkívül erőteljes intézkedéseket szorgalmaz a Covid-19 koronavírus terjedésének megakadályozására. Ehhez azonban nemcsak a fertőzött személyek azonosítását és elkülönítését kell elvégezni, hanem azon személyek azonosítását is, akikkel kapcsolatban voltak, és pontosan tudni kell, hol voltak, hogy az esetlegesen fertőzötteket is meg lehessen vizsgálni és a fertőtlenítés helyét be tudják mérni.

Néhány országban, például Kínában, ez nem gond, a kormányzat kinyeri és feldolgozza az adatokat a magánszemélyek telefonjából. Demokratikus országokban azonban jogos aggályokat vet fel a polgárok magánjellegű információinak ilyen szintű eltulajdonítása.

Ráadásul látható, tapasztalható, hogy a vírusfertőzött emberek társadalmi megbélyegzéssel szembesülnek.

Az MIT Media Lab fejlesztése ezeket az adatvédelmi problémákat oldja meg azzal, hogy a megosztott helyadatok titkosítva kerülnek a hálózatra, s a koronavírust hordozók anonim módon tudatják ilyen módon, hogy merre tartózkodtak.

A pozitív teszteket mutató személy helyadatait, a forró pontokat névtelenül tehetik közzé.

Csak akkor segíthet, fejti ki az MIT Technology Review, ha sokan telepítik az alkalmazást.

A koronavírus forró pontjainak pontos meghatározása igen hatékonynak bizonyult például Dél-Koreában. A hiányos információk azonban téves biztonsági érzetet nyújthatnak, ha az alkalmazás azt hiteti el az emberekkel, hogy tudja, mely helyek biztonságosak, holott

„csak” arra lehet képes az app, hogy megmondja, mely helyek tudottan nem biztonságosak.

Ingyenesen hívható a magyar ügyeleti központ Az ügyeleti központ e-mail-elérhetősége: [email protected] A beérkező elektronikus levelekre a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küldenek. A 06-80-277-455 és a 06-80-277-456 számú, ingyenesen hívható információs vonalakra kezdeményezett hívásokat a nap 24 órájában az ügyeleti központban fogadják a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai. A kormány koronavírussal kapcsolatos hivatalos Facebook-oldalán és a koronavirus.gov.hu kormányzati honlapon hiteles és naprakész tájékoztatás található a fertőzésről.

Borítóképünk illusztráció