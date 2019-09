Pazar éjszakai szelfimódot kapnak a Samsung mobilok

Egy méretes frissítéssel jutnak hozzá a Galaxy S10, S10+ és S10e okostelefonok tulajdonosai.

A következő frissítéssel nem csak a havi biztonsági javításokat kapják meg a Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ és Galaxy S10e mobilok: több hasznos új funkció is helyet kapott benne.

Ezzel együtt meglepő, hogy frissítés mérete hogyan kúszhatott fel 1,2 GB-ra. Mindenesetre szokás szerint a gyártó követhetetlen logikájának megfelelően, több hullámban érkezik el a készülékekre.

Az egyik újdonság, aminek örülhetnek a koreai csúcsmobil tulajdonosai, az éjszakai szelfimód, a másik pedig a Galaxy Note 10 szériával debütált élő fókuszos videofelvételi mód.

A kamerás alkalmazásban a szelfiknél és videomódban ott találhatják majd az AR Doodle funkciót is, ami igen korrekt megoldás, mert a Samsung nem várta meg a plusz funkciókkal az Android 10 megjelenését.

Jól jönnek a frissítéstől elérhető megújult Link to Windows és a DeX for PC támogatások is.

Borítóképünk illusztráció: Shutterstock