Poénos trükköt rejt a Google keresője

Nem megy ki fülünkből egy dallam, de nem tudjuk, mi az? Sem a szöveget, sem a pontos dallamot nem kell ismerni: a Google kitalálja.

Ismert, frusztráló helyzet: zümmögni tudjuk a dallamot, vagy fütyülni, de sem a szöveg, sem a cím nem jut eszünkbe. Mostantól az ingyenes Google Asszisztens programot elindítva elég dudorászni, hogy tá-dá-dádá dádá-dádá, a Google felismeri, hogy a János bácsi a csatában (John Brown’s Body) dalt dúdoljuk.

Még a hamisan dúdolt, fütyült dalt is képes (többnyire) beazonosítani a Google.

Hogy használjuk ezt a szellemes megoldást, mindössze az ingyenes – többnyire már a mobilon található vagy letölthető – Google Keresőre van szükség. Az alkalmazást elindítva koppintsunk a mikrofont ikonra, s vagy tegyük fel hangosan a kérdést: what is this song?, vagy – még egyszerűbb –

nyomjunk az új, „Zene keresése” gombra.

Utána 10-15 másodpercig zümmögjük el a dalnak azt a részletét, amire emlékszünk: a Google Asszisztens megjeleníti a találatokat.

Ez a funkció iOS-en jelenleg angol nyelven, Android mobilon 20 nyelven érhető el. Világszerte ismert dalokat, zenei produkciókat érdemes kerestetni vele.

Miként találja meg a Google a szöveg nélkül, akár kissé hamisan előadott dalokat is?

Az azonosításhoz – a dolog játékossága ellenére – bonyolult technológia szükséges. A keresőóriás gépi tanulási algoritmus segítségével próbálja a dallam alapján kiválasztani az „előadásunknak” leginkább megfelelő változatot. A dallamoknak ugyanis van számalapú megfelelője, mondhatni digitális „ujjlenyomata”, modellje.

A mutatvány a Google mesterséges intelligencia kutatócsoportjának zenefelismerési technológiájára épül. Még 2017-ben indították el a Now Playing alkalmazást a Pixel 2 mobilon, majd 2018-ban ugyanezt a technológiát vezették be a Google SoundSearch funkciójába, és kibővítették a hozzáférést a dalok millióinak katalógusához. Most „mindössze” annyit tettek hozzá, hogy már szöveg nélkül zümmögve is működik a funkció.

A technológiai óriás a Search On virtuális eseményen mutatta be az újdonságot.

Borítóképünk illusztráció