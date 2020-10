Rémületesen jó PlayStation-játékok a halloweeni időszakra

Egy interaktív játék a halloweeni buli estéjét bármelyik libabőrkeltő horrorfilmnél jobban feldobja.

Az élet és halál közt lebegő lények mindig is muníciót biztosítottak a szórakoztatóipar számára. A videojátékok világában a fiatalabb korosztályt megcélzó újradolgozott klasszikus, a MediEvil egy csontvázlovag képében csap le a borzongani vágyókra. A feltámadt Sir Daniel Fortesque hack n’ slash kalandja persze jóval kevésbé komolyan vehető, mint bármely más élőholtakról szóló történet, ahol a túlélés az egyetlen szempont.

2019-ben jelent meg a Resident Evil 2, a Capcom legnépszerűbb zombis játéksorozatának folytatása, ahol a játékosoknak Leon Kennedy és Claire Redfield irányításával kell elmenekülniük a járványhelyzet sújtotta Raccoon City-ből. Egy fokkal tágasabb, de nem kevésbé veszélyes környezetet biztosít a PS4 exkluzív nagyágyúja, a Days Gone, melynek sajátossága, hogy óriási, hömpölygő hordákban támadnak a fertőzöttek.

A pattanásig feszült idegekhez azonban elég egyetlen ellenség is – főleg, ha egy különleges képességekkel rendelkező paranormális horrorikonról van szó A Dead by Daylight című multiplayer-központú játékban ugyanis egyetlen gyilkos vadászik leendő áldozataira, akik mindent megtesznek, hogy megéljék a stáblista végét.

Az űrből érkező szörnyeteg

Alien és Predator bizony nem két jóbarát! A Halál és a Ragadozó azonban most nem csap össze: két külön játékban rémisztik halálra a gyanútlan játékosokat. Az Alien: Isolation a filmből ismert legendás Nostromo-űrhajó replikáján játszódik, és lassú, de pulzusszaggató élményt kínál. Minden sarkon xenomorf leselkedhet: csak az igazán rátermett játékosok képesek legyőzni a savas vérű gyilkológép által teremtett akadályokat.

Ezzel szemben a Predator: Hunting Grounds teljesen eltérő játékmenettel terrorizál: a hobbijának élő, űrből szakadt orvvadász és pár elit kommandós esik egymásnak a harcmezőn. Ha pedig emelni akarjuk a tétet, érdemes kipróbálni a Doom: Eternal-t is. Az ID Software játéka maga az arcade lövöldözés csúcsa, változó erősségű, undorító szörnyekkel és kendőzetlen brutalitással láncolja magához híveit.

Ki éli túl az éjszakát?

Néha egyetlen döntés is képes befolyásolni a történet kimenetelét – ezek meghozatala azonban még nehezebb, ha tudjuk, a bőrünket visszük vásárra. Az Until Dawn megmutatja, milyen az, amikor a horrorfilm forgatókönyvébe mi is beleszólhatunk.

Az erdőben tévelygő fiatal társaság minden egyes tagjának sorsát megpecsételhetjük, ha rossz irányba indulunk, leszakadunk a többiektől vagy ha nem vagyunk elég ügyesek és fürgék.

Az Erica szintén különleges élményt kínál: a Flavourworks alkotása félúton van a játékfilm és a videojáték között, interaktív történettel kápráztatja el az érdeklődőket. A Rise of Insanity című VR-játék egy rémálmaival szembenéző fiatal nő történetét mutatja be, melyben közvetlenül léphetünk a horror birodalmába egy mentális beteg páciensét kezelő pszichológus szerepében. A Red Limb Studio munkáját a műfaj legnagyobb mérföldkövei, a Ragyogás, Az ördögűző, valamint a Silent Hill játékok ihlették.

A virtuális rettegés különlegesebbnél különlegesebb változatai a játékok kedvelői és a tapasztalatlanabb érdeklődök számára is egyaránt képes feldobni a halloweeni éjszakát – csak ne féljünk megijedni!

Borítóképünkön az Until Dawn