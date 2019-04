Reped és törik a Samsung hajtogatható csúcstelefonja

A fiaskó sokakban felidézi a koreai gyártó gyulladó és robbanó Galaxy Note 7-esét, amikor az egész szériát vissza kellett hívni és ingyen kicserélni.

Szerencsére még nem tartunk itt, mert az éves méregdrága (induló ára 1980 dollár, mire ide ér – ha ideér – 6-700 ezer forint) okostelefon, a Galaxy Fold ugyan túl van a hivatalos bemutatón, de boltokban még nem árulják.

A hírek szerint úgy derült ki az egész, hogy az amerikai szakújságíróknak tesztelésre adott példányok kijelzője pár napos használat után a hajlításnál felpúposodott, megrepedt. Először persze a nagyvállalatok általános gyakorlatának megfelelően

szokás szerint nem ismerték el a hibát a Samsungnál

s első válaszaik szerint azért következtek be hibák, mert a felhasználók eltávolították a védőfóliát.

Pedig ez most tényleg nem jött össze

A vevőket és a sajtót ez a válasz nem nyugtatta meg: a The Verge szerkesztőjének adott példány például törmelékesen károsodott.

Aztán a The Wall Street Journal tegnap már arról számolt be, hogy a Samsung hivatalosan is közölte, elhalasztják a Galaxy Fold összecsukható telefonjuk kiadását: az elkövetkező hetekben tervezik közölni a későbbi megjelenés pontos időpontját.

A készüléket előrendelésben vásárló felhasználóknak az óriásvállalat e-mailben azt írta, hogy két héten belül értesülnek a kiadás dátumáról.

Ha már baj, még ez a kisebbik baj

Bár csalódást keltett a vevőkben az eset, most legalább még a forgalomba kerülése előtt derült ki, hogy baj van a termékkel. Egy későbbi botrány lényegesen nagyobb kárt okozott volna a mostani kellemetlen sajtóvisszhangnál, s hosszabb távon veszélyeztetné a hajtogatható készülékek piacát.

A Samsung nyolc év fejlesztési munkáját tette az amúgy szellemes technikai megoldásokkal teli Galaxy Foldba.

Hogy hajtogatható legyen, csuklópántrendszerrel és egymásba kapcsoló fogaskerekekkel működő erős gerincet készítettek a táblagép méretűvé hajtható készülék hátlapjának.

Behajtva, nyílóban, nyitva

Összehajtjuk, elfér a zsebben, kihajtjuk, tablet.

Másképpen mondva: kihajtva 7,3, becsukva 4,6 hüvelykes a kijelzője.

Csak hát a zsanér egy svájci óráéhoz hasonlóan összetett mechanizmusokat mozgat: ha egy cseppet is torzul, kész a baj.

Nehéz elhinni, hogy a károsodások oka csupán a (normál esetben azonnal eltávolítandó, a kijelzőket csúfító) védőfóliák eltávolítása lenne.

Borítóképen D. J. Koh, a dél-koreai Samsung Electronics mobil üzletág vezetõje bemutatja a Galaxy Foldot San Franciscóban. (Fotó: MTI/EPA)