Robotdelfinek szórakoztatják majd az akváriumok látogatóit (videó)

Az új-zélandi Edge Innovations a mesterséges intelligencia és az animatronika segítségével készít teljesen élethű robotdelfineket, amelyek a jövőben világszerte elterjedhetnek az akváriumokban.

Az elmúlt években egyre nagyobb vita övezi az akváriumokat és a tengeri élőlények köré épülő tematikus parkokat, mivel ezek a létesítmények sok esetben nem etikusan működnek és embertelen módszerekkel érik el azt, hogy a delfinek, bálnák és fókák trükköket hajtsanak végre a nézők szórakoztatásának érdekében – írja az Origo.

Az Edge Innovations erre a problémára keres megoldást, és úgy tűnik, találtak is. Az általuk készített robotdelfinek gyakorlatilag teljesen úgy néznek ki, mint az igaziak, így óriási lehet az érdeklődés irántuk.

A robotdelfinek azonban egyenlőre nem lesznek olcsók, hiszen nagyjából 26 millió dollárba kerül majd egyetlen darab.

Cserébe

sokkal tovább „élnek”, mint az igazi állatok, ráadásul nem kell őket etetni és edzeni sem, és etikai problémákat sem vetnek fel,

legalábbis addig, amíg nem kezdődik vita a robotok jogai körül.

A dinórajongók is reménykedhetnek

Az új-zélandi vállalat szerint az animatronika számára ráadásul az akváriumokon kívül is van jövő. A hotelekben, plázákban és az óceánjárókon is feltűnhetnek a robotállatok, valamint lehetőség lesz például nagy fehér cápákat is bemutatni, amely különleges élmény, hiszen ezt a fajt rendkívül nehéz, majdhogynem lehetetlen fogságban tartani.

A Jurassic Park rajongói is elkezdhetnek reménykedni, mert a technológia segítségével már rég kihalt fajokat is fel lehet támasztani.

Az Edge Innovations által gyártott robotdelfin a bemutató közönsége szerint megkülönböztethetetlen az igazitól,

ez nem is csoda, mert ez volt a feltétele annak, hogy a cég pénzt kapjon a befektetőktől. A robotokat távirányítóval lehet mozgásban tartani, egy töltéssel pedig tíz órát bírnak ki. Jelenleg egy kínai akvárium számára fejlesztik őket, de a tervek szerint más helyszíneken is felbukkannak majd.

