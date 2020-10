Teafilterrel keresik a levegőszivárgást a Nemzetközi Űrállomáson

Erről beszélt Anatolij Ivanisin orosz űrhajós a földi irányítóközpontnak tett pénteki jelentésében.

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA által is élőben közvetített tanácskozáson Ivanisin azt javasolta, hogy megbízhatóbb tömítéssel próbálkozzanak, talán olyannal, amely keményebb anyagból készült. A szakértők azt mondták Ivanisin javaslatára, hogy megvizsgálnak minden szóba jöhető lehetőséget a probléma elhárítására, de arra kérték az asztronautákat, hogy ne siessék el a dolgot. Akik azért közben remek szelfiket is készítenek:

