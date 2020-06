Új mobilfizetési fejlesztést vezetett be az OTP

Azonnali fizetésre épülő rendszert vezetett be az OTP Mobil és az OTP Bank.

Internetbankon keresztül is használható lesz az azonnali fizetés QR-kód olvasása, vagyis a QR-kód lefotózásával is lehet fizetni – jelentette be Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója a pénzintézet online háttérbeszélgetésén.

A fejlesztéssel a kártyaadatok megadása nélkül lehet végrehajtani a tranzakciókat,

amelyek eredményéről azonnal visszajelzést küld a rendszer. A megoldás első körben online, a SimplePay felületeken válik elérhetővé.

Csányi Péter közölte: nyitottak más pénzintézetek megkeresésére, így akár más internetbanki felületen is elérhető lehet a fejlesztésük. A terveik szerint ez a megoldás a jövőben külön alkalmazásban is elérhetővé válik.

Az OTP digitális stratégiája szerint

banktól független szolgáltatásként tud terjedni a piacon a fejlesztés.

A jelenlegi 20-25 százalékos lakossági készpénzmentes (elektronikus) fizetési tranzakciók aránya 10 év alatt várhatóan 50 százalék körülire nőhet, amihez az új fizetési megoldás is hozzájárul az ügyvezető szerint.

Elmondta, hogy adataik alapján a járványhelyzet kezdete óta harmadával több online tranzakciót hajtottak végre az ügyfelek, és több mint 15 százalékkal nőtt a digitális átutalások száma. Másfélszer annyian használják jelenleg az OTP SmartBank mobilalkalmazását, mint egy éve ilyenkor. A tavaly nyár vége óta elérhető QR-kódos csekkbefizetéses tranzakciók száma pedig megnégyszereződött az elmúlt pár hónapban, az online banki szolgáltatásokat a 65 év felettiek is egyre szívesebben használják.

A koronavírus-járvány az elektronikus ügyintézésben lépéskényszerbe hozta a teljes magyar pénzintézeti szektort. A korábban már megvalósított fejlesztéseikkel gyorsan tudtak alkalmazkodni az új helyzethez, a megkezdett fejlesztéseket pedig folytatták.

A bank két legfontosabb fejlesztésének – a SimplePay bankfüggetlen online fizetési alkalmazásnak, és Simple by OTP mobilalkalmazásnak – döntő szerepe van az online fizetés magyarországi elterjesztésében.

2020 első fél évében a Simple by OTP alkalmazáson keresztüli tranzakciók összege közel 10 milliárd forintot ért el, a SimplePay online fizetési rendszeren keresztül pedig 2019 első fél évéhez képest közel kétszer annyi, mintegy 238 milliárd forintos bevételt értek el a magyarországi kereskedők. Minden ötödik magyar mobiltelefon felhasználónak telepítve van Simplepay alkalmazása.

Benyó Péter, az OTP Mobil Kft. ügyvezetője elmondta: az OTP Bank 2013-ban alapította az OTP Mobilt, a csoport fintech cégét.

A SimplePay-ben több mint 6 millió érintésmentes tranzakciót kezeltek tavaly, a teljes forgalom 300 százalékkal nőtt. A Simple alkalmazásnak már 1,25 millió regisztrált felhasználója van, a tavalyi év első fél évéhez képest az applikáció új regisztrációinak száma duplájára nőtt, a tranzakciók száma 22 százalékkal bővült. Az elmúlt három hónapban a korlátozások miatt az alkalmazásban indított parkolási, jegyvásárlási tranzakciók nullára estek, miközben voltak szolgáltatások, amelyek a helyzet nyertesei lettek, ezek közé sorolta a csekkbefizetést, vagy az étel házhozszállítást, ami kiemelkedően nőtt áprilisban is.

Megsokszorozódott a SimplePayhez csatlakozott kereskedők száma, a teljes időszakban a korlátozások fennállásáig több mint 500-zal nőtt, így

már kilencezer kereskedőt szolgál ki a rendszer.

A most bevezetett új fizetési megoldással megjelenik a QR kód, amivel utalási felületre érkezik a vevő, aki be is fejezheti a fizetést. A meglévő, partnerszerződéssel rendelkező kereskedőket az év végéig hívják meg a minimális fejlesztést igénylő új rendszer használatára. Az alkalmazásban a terveik szerint a biztosításokat is elérhetővé teszik, ennek első lépése egy assistance jellegű utasbiztosítás lesz a közeljövőben.

Borítóképünk illusztráció