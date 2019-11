Újabb felvonáshoz ért az amerikai-Huawei birkózás

Májusban került először feketelistára az USA-ban a kínai cég, amit rögtön egy 90 napos ideiglenes engedélyt követett, hogy augusztusban aztán ismét meghosszabbítsák újabb 90 nappal: ez járt le most.

Ezúttal csak 14 napos haladékot kapott a Huawei. Mielőtt még a megvont androidos szolgáltatásokra váró okostelefonozók fellélegeznének: az amerikai kereskedelmi minisztérium korlátozott számú amerikai vállalatnak és „csak az amerikai nemzetbiztonságra és az Egyesült Államok külpolitikai érdekeire nem nagy kockázatot jelentő” termékekre ad ki exportengedélyeket.

A szeptemberben bemutatott három új Huawei okostelefon, a Mate 30 Pro, a Mate 30 4G és 5G még gyorsabbak, még jobb kamerával szereltek, összes részletükben a prémium androidos telefonok csúcsát hozzák – egy durva hiányossággal. Az amerikai kereskedelmi embargó miatt

nincs bennük Google Android, csak a legcsupaszabb, nyílt forráskódú Android.

Tehát se Youtube, se Google Térkép, se Google Play Áruház, se Gmail. Persze a felsoroltak szürke úton beszerezhetők, de félő, hogy a Huawei mára kialakult vevőkörének jelentős része nem szokott „kókányolni”, hanem a megszokott, kész telefont akarja.

A tárca nem ismertetett további részleteket: sem az érintett cégek és árucikkek számáról, sem a nevükről.

Messze még a béke

Amerikai lapértesülések szerint mintegy háromszáz exportengedély-kérelmet adtak be, ezeknek körülbelül a felét fogadta be a minisztérium, és a befogadott kérelmeknek is csak az 50 százalékát bírálta el pozitívan.

A The Wall Street Journal című lap úgy tudja, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium mobiltelefon-alkatrészek és általában nem elektronikus alkatrészek exportját engedélyezte,

egyelőre szó nincs az Androidról.

A májusi exporttilalommal az indoklás szerint olyan árucikkek kerültek tiltólistára, amelyeknek exportja veszélyeztette az amerikai nemzetbiztonságot. Donald Trump amerikai elnök azonban már júniusban jelezte, hogy fontolgatja egyes árucikkek exporttilalmának feloldását.

Elemzők a mostani döntést az amerikai kormányzat

Pekingnek tett gesztusaként értékelik

az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások közepette.

Bezzeg az iPhone

Donald Trump szerdán az Apple texasi összeszerelő üzemében tett látogatásakor – amelyen jelen volt Tim Cook vezérigazgató is – azt mondta: gondolkodik rajta, hogy a kormányzat a cég termékeit mentesítse a Kínába exportált termékek megemelt vámtarifája alól.

Borítóképünk illusztráció