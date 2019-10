Újabb vitatható szolgáltatást vezet be a Facebook

Megkezdi a Hírek fül tesztelését a legnagyobb közösségi portál, de csak a cég által jóváhagyott portálok írásai kerülhetnek be a hírszekcióba.

Újabb óriási hullámokat felkorbácsolni képes kezdeményezést indított útjára a Facebook, elsőként az Egyesült Államok néhány területén aktiválta a Hírek fület a mobilappjában és a webhelyén. A névből sejthetően a fülre átváltva kurátorok által jóváhagyott, emellett pedig automatizált módon személyre szabott híreket kapnak a felhasználók – írja az Origo.

A Facebook szerint a fülben kiemelt figyelmet kapnak az adott felhasználó számára földrajzilag releváns hírek, de persze az országos jelentőségű információkat sem fogja elrejteni. A felhasználók képesek lesznek specifikus témák híreit is böngészni (például tech vagy autó), és egyes digitális újságelőfizetéseiket is be tudják majd kötni a Facebookba, hogy ne kelljen átváltaniuk a böngészőbe egy fizetőfal mögé rejtett cikk elolvasásához.

A Hírek fülbe kizárólag olyan kiadványok kerülhetnek be, amelyeket jóváhagyott a Facebook, és bármikor kiteheti a szűrüket, amennyiben a megítélése szerint sértik a feltételeit.

Ebből fakadóan borítékolható, hogy a vállalat az összes politikai oldalról tűz alá fog kerülni a Hírek fül miatt: bármit tesz is majd, egyesek a saját szabályainak a figyelmen kívül hagyásával, mások pedig cenzúrával fogják vádolni a céget. Mark Zuckerberg jobban teszi, ha máris felkészül lélekben a következő, ötórás kongresszusi meghallgatására.

A Hírek fület az idei és a jövő évben csak az Egyesült Államokban teszi fokozatosan elérhetővé a vállalat, ezek szerint a nemzetközi debütálása legkorábban 2021-ben esedékes.

