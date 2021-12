Valami nagyon rejtélyes dologra találtak a Hold túloldalán

Egyelőre nem tudják mi lehet, valószínűleg egy meglehetősen szokatlan formájú szikláról van szó.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as „神秘小屋” („mystery house”), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021