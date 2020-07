Virtuális hangok után virtuális közönség jön a sportközvetítésekbe

Ha külföldi közvetítéseket nézünk, lassan már szinte megszokjuk, hogy a koronavírus-járvány miatt üres lelátók ellenére a közönség hangja hallatszik, ami azért valamennyit mindenképpen hozzátesz a meccsek hangulatához.

Az Egyesült Államokban a FOX Sports azonban úgy döntött, hogy továbbmegy, és nem csak virtuális hangokat, de virtuális közönséget is tesz majd a meccsek közvetítéseire a profi baseballligában

– írja az Origo.

A Master League Baseball (MLB) mérkőzésein a stadionban továbbra is hallhatók lesznek az álközönséghangok, amelyeket egyébként a Sony által kiadott, évente megjelenő MLB: The Show nevű videojátéktól kölcsönöztek a szervezők, valamint lemennek majd a szokásos bejelentések, zenék, tehát minél inkább megpróbálják visszaadni a mérkőzéseken elvárható hangulatot.

Ennek a következő lépcsőfoka, hogy virtuális közönséget is megjelenítenek majd a közvetítéseken. Ez persze a helyszínen nem lesz látható, a játékosok ugyanúgy az üres stadionban dobálják és ütik majd a labdát, de legalább a televíziós élményt jelentősen javíthatja. Brad Zager, a FOX Sports produkciós vezetője szerint a nézők egyszerűen nagyon nehezen fogadnak egy csúcskategóriás sportmérkőzést a közönség látványa nélkül, így megpróbáltak kitalálni valamiféle megoldást.

No fans? Not on FOX Sports.

Thousands of virtual fans will attend FOX’s MLB games this Saturday. pic.twitter.com/z9oQU0rYuC

— FOX Sports (@FOXSports) July 23, 2020