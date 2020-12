Az ötödik játéknap az utolsó továbbjutó helyekről dönt

Jó néhány csoportban már eldőlt a továbbjutás, viszont akad még néhány régió, ahol az utolsó napra maradt az igazi csatározás.

Péntek délután és este az xboxos, míg szombat délelőtt a PS4-es mezőny lép pályára. Mivel minden mérkőzés külön számít a pontszerzés tekintetében, ezért egy oda-visszavágós összecsapás nagyon sok mindenről dönthet az aktuális fordulóban. A Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny FIFA 21 versenyén pedig minden pont számít, hiszen a régiókra osztott csoportokból csak az első két helyezett jut tovább.

A legtöbb régióban eldőlt a továbbjutás kérdése, szinte minden csoportban van már legalább egy olyan játékos, aki ott van a rájátszásban. Viszont maradt még néhány nyitott kérdés, és ha a mostani játéknapon egyesek életük legjobb formáját nyújtják, akkor tovább folytatódik számukra a menetelés, máskülönben át kell adni a helyüket más megyék képviselőinek. Nagyon szoros és jó mérkőzések várhatóak a csoportmérkőzések utolsó fordulójában.

Az ötödik játéknapon már úgy állnak Xbox One-on, hogy minden csoportból legalább egy játékos továbbjutott. A második helyen állók azonban még nem nyugodhattak meg, hiszen egyes régiókban egy-egy esetleges csoda folytán még megváltozhat a sorrend. Az biztos, hogy ha nem lesznek egyértelmű eredmények, akkor erősen matekozni kell majd, főleg a gólarányok és a már eddig lejátszott eredmények alapján. YaW és LszL22 vagy zsolesz, esetleg Gabinho következő körös szereplése is csak egy hajszáltól függ, és az már most elmondható, hogy van akinek a saját kezében van a sorsa, míg másoknak erősen figyelnie kell az eredmények alakulását.

PS4-en már sokkal letisztultabb a helyzet, ugyanis itt a legtöbben kiharcolták a helyüket a playoffban az elmúlt négy játéknap alatt. Egyedül az északi és a keleti csoportban maradt még 1-1 továbbjutást érő hely, de ott legalább nagyobb csata is kialakulhat a játékosok között, bár vannak olyanok, akik előnyösebb helyzetben vannak, mint például a Borsodi Sólymokat képviselő Peti_01hero, aki pontelőnyben van vetélytársaival szemben, illetve a Budapesti Griffek nagy reménysége, JordanBeast is nagyon közel a legjobb nyolchoz. Ettől függetlenül, ahogyan eddig is, most is várhatóak majd nagy meccsek és meglepő eredmények.

A csoportkörök végeztével a rájátszással folytatódnak december második hétvégéjén a küzdelmek, és ezeket a mérkőzéseket a Megyék Csatája Facebook csatornáján követhetitek. A megyekcsataja.hu oldalon további részleteket tudhattok meg a versenyről, így az aktuális tabelláért is ide kell ellátogatni!