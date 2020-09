Ez nem csupán szórakozás, hanem felelősségvállalás is

Kezdetét vette a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny, amely Magyarország történetében egyedülálló, sosem látott formában kívánja erősíteni a hazai e-sport-életet. Milliós összdíjazás, két játék, 19 megye és rengeteg lehetőség.

Pauska Zsolttal, a szervező Mediaworks Hungary Zrt. tartalomfejlesztési igazgatójával beszélgettünk a történelmi e-sport-versenyről.

Eddig példátlan vállalkozásnak tűnik a minap bejelentett Megyék Csatája e-sport-verseny. Honnan jött a bajnokság ötlete?

Megfigyelve a nemzetközi trendeket, tapasztalható, hogy az e-sportnak hatalmas rajongótábora van, nem beszélve arról, hogy a játékosbázis is szemmel látható népszerűségnek örvend. Láttuk azt is, hogy a koronavírus-járvány hatására a hagyományos sportok a háttérbe szorultak a mindennapok során. Ez káros hatással van a közösségi szurkolói élményre. Úgy gondoljuk, hogy ezeken a területeken tudunk segíteni, ezzel az amúgy is felfutófélben lévő formátummal.

De a verseny számunkra nem pusztán a korral való haladás kézzelfogható bizonyítéka, hanem felelősségvállalás is. Úgy gondoljuk, hogy a versenyen alapvetően a fiatalabb korosztály képviselteti magát.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a videójátékos társadalommal szemben sokfelé kialakult egy negatív előítélet, miszerint káros szenvedélynek hódolnak, egész nap a gép előtt ülnek, értelmetlenül. Ezt a falat is szeretnénk lebontani. Az idősebb családtagok láthatják majd, hogy a játék nem csupán szórakozás, hanem felkészülést, ügyességet és koncentrációt igénylő időtöltés. Ezenfelül a barátok és a családtagok élőben követhetik a meccsek során a versenyzők játékát, és ez egy új élményt nyújthat bárkinek.

Végül, de nem utolsósorban a versenyben lehetőséget kap az a fajta egészséges lokálpatrióta életérzés is, amelyet a Mediaworks tulajdonában álló regionális portálok segítségével játékos versengés formájában élhetnek meg a résztvevők.

A jelentkezők két teljesen különböző játékban mérhetik össze a tudásukat: a Leagues of Legendsben és a FIFA 21-ben. Miért ezekre esett a választás?

Nem árulok el titkot, ha azt mondom, nekem mindig is nagy szerelmem volt a labdarúgás, ezért is esett a választás a FIFA-sorozatra. Örömmel tölt el, hogy a világ egyik legnépszerűbb játéka a futballal kapcsolatos, és megvalósítható vele egy e-sport-rendezvény. Az már a szervezés közben dőlt el, hogy a legújabb szoftverrel fogunk kezdeni ‒ annak megjelenése után ‒, a FIFA 21-gyel.

Azoknak is kedvezni akartunk, akik csapatjátékban érzik magukat tehetségesnek. Erre a legalkalmasabbnak a Leagues of Legendset tartottuk. Az elképesztő sikernek örvendő játék nem csak azért figyelemreméltó, mert több tízmilliós tábort mozgat meg világszerte, hanem azért is, mert ingyenesen elérhető, így tényleg szinte bárki számára megadatik a megfelelő felkészülés lehetősége.

A verseny nevében szerepel, hogy itt bizony a megyék és az ország különböző régiói csapnak össze. Ez azt jelenti, hogy a csapat minden tagjának egy megyéből kell származnia?

A FIFA esetében a jelentkezők nem csapatot alkotnak, egyéni az indulás. Egy adott játékos csak az állandó vagy az ideiglenes bejelentett lakcímének megfelelő megyei selejtezőre adhatja le a nevezését, ellenkező esetben diszkvalifikálásra kerül.

A Leagues of Legendsnél ez csak egy kicsit bonyolultabb. Igyekeztünk játékosbarát nevezési feltételeket teremteni, ezért úgy döntöttünk, hogy a csapatot alkotó öt játékosból, legalább három játékosnak kell bejelentett lakcímmel rendelkeznie abban a megyében, amelynek a selejtezőjén elindulna.

Fontos kitétel továbbá, hogy a versenyre mindkét játéknál csak és kizárólag Magyarországon élő magyar állampolgárok nevezhetnek.

Van életkori megkötés?

Habár a játékok alacsonyabb korhatár-besorolással rendelkeznek, mi a hazai szövetségi szabályoknak megfelelően működő és a sportokhoz hasonló formában szerveződő országos felnőttverseny vagyunk, ezért a 16. életévüket betöltött versenyzők nevezhetnek.

Továbbá azt is fontos kiemelni, hogy azon 16 évnél idősebb játékosok, akik nem töltötték be a 18. életévüket, csak szülői beleegyezéssel indulhatnak a tornán.

A Megyék Csatája azért is rendhagyó, mert az e-sportolók mellett olyan ,,nagykövetek” is megjelennek, mint Jakabos Zsuzsa, Majka, Berki Krisztián és Horváth Tomi. Miért esett rájuk a választás, ők is kötődnek valahogy a gamervilághoz?

Karakteres arcokat szerettünk volna, akiket nem csak a játékosok ismernek, és szívesen felsorakoznak mögéjük a versenyzők a nagy csatában, ha csak képletesen is.

Nem volt kikötés, hogy részesei legyenek a gamervilágnak. Ők is lehetnek kezdők, akár a hozzájuk csatlakozó játékosok. A lényeg, hogy szívvel-lélekkel képviseljék a régióikat.

Azt, hogy a sport és az e-sport megfér egymás mellett, jól szimbolizálja az is, hogy Jakabos Zsuzsa úszó, olimpikon és Berki Krisztián egykori labdarúgó is elvállalta a felkérést.

Természetesen figyeltünk arra is, hogy bevonjunk a játékokban jártas ismert személyeket is, akik segítik a versenyzőket, és érdeklődnek a téma iránt. A négy fősztár mellett a verseny népszerűsítésének érdekében megyénként egy-egy ismert embert is felkértünk, hogy képviselje az adott megyét, és ne tolódjon el a fókusz a főváros felé. Őket is hamarosan megismerheti a közönség.

Miben különbözik a négy kiemelt sztár, illetve a 19 megyei képviselő szerepe?

A négy sztárra mint az esemény fővédnökeire tekintünk, úgy gondoljuk, hogy ezek a hírességek közelebb tudják vinni a rendezvényt a videójátékok világában kevésbé járatos, de a téma iránt érdeklődő emberek számára.

A fővédnökök ezenfelül csapatkapitányi szerepben is feltűnnek, mert tervezünk egy versenyindító sztárfutamot is, ahol a hírességek is kipróbálhatják magukat egy sokaknak új területen, az e-sport világában.

A megyei képviselők a csapatkapitányok mögé sorakoznak majd fel a versenyindító sztárfutamban.

Ahogy arról már volt szó, a verseny egyedi, ilyet még nem rendeztek a hazánkban. Mi a Megyék Csatája célja, az üzenet, amelyet szeretnének átadni?

Még egyszer kiemelném, amit korábban említettem: ez egy remek alkalom arra, hogy a játékosok megéljék a bennük rejlő lokálpatriótát, küzdjenek a régiójukért, a megyéért, és nem utolsósorban megmutassák a családjaiknak, hogy igenis lehet sikereket elérni a számítógép előtt ülve is.

Eljött az ideje magasabb szintre emelni az e-sportot itthon is?

Mindenképpen. Reméljük, hogy egyre erősebb lesz a hazai e-sport minden vonatkozásában, és akár a világversenyekre is küldhetünk magyar csapatokat, akikre büszkék lehetünk.