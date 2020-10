Gólzápor és idegenbeli találatok döntöttek, ez történt az MCS FIFA 21 megyei döntők 2. napján

Ünnepség / 29 perce Markó Petra

Hivatalosan a rendszerváltáskor nyilvánították október 28-át a város ünnepnapjának. Ez több szempontból is fontos a település életében: nemcsak a várossá válás jubileumát ünneplik, hanem azt is, hogy 1870-ben – éppen 150 évvel ezelőtt – ezen a napon született Körmend egyik meghatározó szereplője, dr. Batthyá­ny-Strattmann László hercegorvos is.