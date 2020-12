Ketten is az utolsó fordulóban előztek és jutottak tovább

A legtöbb kérdésre már megkaptuk korábban a választ, de azért az utolsó játéknapra is maradtak érdekességek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Megyék Csatája FIFA 21 csoportköreiben nem fukarkodtak a gólokkal, és igazából mindkét konzolon volt jó néhány elképesztő összecsapás.

Az ötödik játéknapot követően minden eldőlt, a korábban már továbbjutó játékosokhoz most csatlakoztak azok, akik az utolsó fordulóban harcolták ki a részvételüket a legjobb nyolc között. LszL22 és Gabinho olyannyira kicentizte a dolgot, hogy ez a hétvége különösen fontos volt számukra, és sikerült maradandót alkotniuk. Ez történt a csoportkörök ötödik fordulójában!

Megyék Csatája FIFA 21 PS4 5. forduló eredmények

Hajdúsági Sárkányok vs Borsodi Sólymok

falCLoWn (0:1|0:1) Peti_01hero-

Békési Oroszlánok vs Szabolcsi Medvék

huni0605 (2:2|2:5) Zozy1990

Gyakorlatilag még hárman versenyeztek a második helyért tooFrez_x10 mögött. Ebből ketten egymás ellen csaptak össze, és a Borsodi Sólymok képviselője meg is kapta a 6 pontot, de ez sem volt elég. Zozy ugyanis bár hibázott az első mérkőzésen, Huni alaposan meglepte – az első felvonásban már 2:0-ára is vezetett például -, majd a visszavágón is 0:1-ről kellett fordítania, de miután ez összejött, már egy nagyobb arányú sikerrel biztosította a helyét a legjobb nyolc között.

Veszpémi Várvédők vs Vas Megyei Struccok

Darksmoke19989 (2:2|1:0) Bazsi

Veszpémi Várvédők vs Fejér Megyei Királyok

Darksmoke19989 (1:6|0:3) Brandt_x

Ebben a csoportban már eldőlt korábban a két továbbjutó sorsa, így játszottak a felek előbb egy nagyon szoros meccset, ahol Darksmoke megszerezte első győzelmét és pontjait, majd Brandt_x a kettős diadalma után a csoportgyőzelemnek örülhetett.

Baranyai Bástyák vs Somogyi Sasok

gadaml10l (1:4|0:2) gyurma

Bács-Kiskun Betyárok vs Baranyai Bástyák

mokosg (2:0|1:1) gadaml10l

Itt már szintét tét nélküli volt mind a két összecsapás, ennek ellenére azért összejött egy gólzáporos mérkőzés is, valamint mokosg és gadaml101 döntetlenje után kiderült, hogy gyurma végez a harmadik helyen.

Budapesti Griffek vs Komáromi Ezüst Vitézek

JordanBeast15 (2:3|4:1) PROThunderStorm

Nógrádi Tollas Vitézek vs Komáromi Ezüst Vitézek

Tocska (0:4|3:2) PROThunderStorm

PROThunderStorm abban az esetben, ha zsinórban négyet nyert volna, akkor még a playoffban is találhatta volna magát. Egy fantasztikus mérkőzésen tudott felülkerekedni a torna egyik esélyesén. A visszavágó viszont már nem sikerült ilyen fényesre, JordanBeast15 pazar játékkal verte őt meg könnyedén. Tocska ellen aztán megint felpörgött, és egy nagy arányú, remek diadalt aratott, viszont a Nógrádi Tollas Vitéz nem hagyta magát, és még egyszer utoljára délcegen megvívta csatáját, majd 0:2-ről egy félidő alatt megfordította az állást, és összehozta második győzelmét.

FIFA 21 Xbox 5. forduló eredmények

Hajdúsági Sárkányok vs Borsodi Sólymok

DavidHDGamer (1:1|2:1) zsolo

Békési Oroszlánok vs Szabolcsi Medvék

LszL22 (1:0|4:0) MendozaJR

A végére DavidHDGamer megszépítette a búcsúját, hiszen pont a csoportelsőt sikerült legyőznie, de az első meccsen is derekasan helytállt, hiszen sokáig ő vezetett. A másik találkozón YaW abban reménykedhetett, hogy LszL22-nek nem sikerül a bravúr, azonban ez nem így történt. Már a 8. percben vezetéshez jutott egy nem is akármilyen góllal LszL22, ráadásul egy büntetőt is elhibázott az első felvonásban, végül az eredmény nem változott. Majd a visszavágón már kinyílt a gólcsap és pontokban is megelőzte a korábban a második helyen álló YaW-t, így továbbjutott.

Győri Ezüst Páncélosok vs Vas Megyei Struccok

RVNS Boresz (4:4|2:1) Maresz

Veszpémi Várvédők vs Fejér Megyei Királyok

zsoleszjr00 (3:2|3:1) Lengyel11

Boresz óriásit küzdött, pedig igazából csak pár pontra volt szüksége a biztos továbbjutáshoz. Ő azonban ezzel nem elégedett meg, és kihajtotta magát, a jutalma pedig a csoportelsőség lett. Maresz egyébként az első mérkőzésen 4:2 után egalizált az utolsó 10 percben. Zsolesz pedig hiába tett meg mindent, az addig első helyen álló Lengyel ellen szerzett 6 pontja sem volt elegendő a továbbjutáshoz.

Csongrádi Turulok vs Somogyi Sasok

ManlyDan (0:0|2:1) borospeter23

Bács-Kiskun Betyárok vs Baranyai Bástyák

Sero (4:3|4:3) osricsi88

Borospeter23 egy újabb becsületbeli pontot szerzett, míg Sero osricsi88 ellen egy őrült párharcban megtartotta a hibátlan mérlegét. Az első találkozón 4:1-es hátrányból állt fel a hajrában egy egészen parádés teljesítménnyel. A visszavágó nem különben volt izgalmas, és ott is ki tudta hozni magából a legjobbat.

Budapesti Griffek vs Komáromi Ezüst Vitézek

Gabinho (3:2|6:3) B3rti11

Budapesti Griffek vs Nógrádi Tollas Vitézek

Gabinho (1:0|5:2) KeltaiDorian17

Gabinho két nagyon nehéz ellenféllel szemben bizonyította, hogy még mindig az ország egyik legjobbja. A feltörekvő titánok nagyon megizzasztották, végül nem sikerült megállítaniuk őt, így a négy meccsből szerzett 10 pontja a rájátszásba repítette Gabinhot.

A csoportkörök végeztével a rájátszással folytatódnak december 13-án, vasárnap a küzdelmek, és ezeket a mérkőzéseket a Megyék Csatája Facebook csatornáján követhetitek. A megyekcsataja.hu oldalon további részleteket tudhattok meg a versenyről, így az aktuális tabelláért is ide kell ellátogatni!