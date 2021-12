Advent első vasárnapján 26. alkalommal hirdette meg Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ünnepi sajtótájékoztatót indító gyertyagyújtás időpontja, a 13 óra 53 perc idén is a segélyszervezet adományvonalára, az 1353-ra utalt. A felhívás jelmondata ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek!

Az ünnepi összefogás nem csak az ajándékozásról szól. Az idén 30 éves segélyszervezet azért gyűjt, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből. A járványhelyzet miatt pedig most még inkább szükség van az összefogásra, amelyhez otthonról is könnyen lehet csatlakozni.

Az Országos Adventi Pénzadománygyűjtés emblémája, a szeretet.éhség. tört mézeskalácsszív, évente emberek százezrei számára jelent egyet karácsony egyik legfontosabb üzenetével, a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők támogatásával.

Ez az egyre szélesedő ünnepi összefogás teszi lehetővé, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet az ünnepeken túl is, egész évben hatékonyan tudja segíteni a nélkülözőket és bajbajutottakat. Az adventi adománygyűjtés hagyományainak része, hogy az összefogás az első adventi gyertya közös meggyújtásával veszi kezdetét, amelyet idén Lévai Anikó jószolgálati nagykövet és Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató lobbantottak lángra. Rost Andrea operaénekes, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas érdemes művész egy karácsonyi énekkel teremtette meg a rendezvény ünnepi hangulatát a gyertyaláng mellett.

Lévai Anikó jószolgálati nagykövet ünnepi köszöntője után Gáncs Kristóf elmondta, a segélyszervezet 2021-ben ünnepelhette megalakulásának 30. évfordulóját, azaz 3 évtizede segítik rászorulókat az összefogás erejével.

Ezt az erőt pedig az napról napra, emberről emberre épülő közösség adja, amely együtt csodákra képes gyerekek, családok, nélkülözők és bajbajutottak életében. Az esztendő végéhez közeledve céllal hirdetik meg hagyományos országos adventi adománygyűjtésüket, idén is családok tízezreinek szeretnék szebbé tenni az ünnepét az otthon melegét biztosító tüzelővel, élelmiszercsomaggal, meleg étellel és nehéz sorsú gyermekeknek szervezett karácsonyi programokkal.

A segélyszervezet küldetése nem ér véget az ünnepekkel

A beérkező adományok túlnyomó része a következő esztendő hétköznapjaiban teszi lehetővé, hogy ételt, otthont és esélyt kapjanak a rászorulók, köztük azok is, akiket az elmúlt 2 évet meghatározó járvány következményei sodortak nehéz helyzetbe.

A kommunikációs igazgató ismertette az előző évi adventi pénzadománygyűjtésből megvalósuló segélyakciókat, egész éves programokat és fejlesztéseket. Elmondta, hogy a 2020 adventjén összegyűlt közel a 232 millió forint 5 százalékát fordították ünnepi segélyakciókra, több ezer adag meleg étel kiosztására, tüzelőre, élelmiszersegély-csomagokra, valamint a segélyszervezet átmeneti otthonaiban élő családok és további több ezer gyermek számára szervezett karácsonyi programokra.

A fennmaradó források nagyban hozzájárultak a segélyszervezet egész évben folyamatosan működő szociális intézményeinek támogatásához, valamint konkrét fejlesztésekhez.

Gáncs Kristóf elmondta, hosszas előkészületek és széleskörű partneri összefogás előzte meg a gyűjtést annak érdekében, hogy idén is minél többekhez jusson el a felhívás és minél egyszerűbben lehessen csatlakozni az országos összefogáshoz. Az adománygyűjtési formákat ismertetve kiemelte, a 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forinttal bármikor és bárhonnan lehet csatlakozni az összefogáshoz. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani, a szervezet honlapján adakozhat. Természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett arra is, hogy bár az advent csak a mai napon veszi kezdetét, az előző évekhez hasonlóan a gyűjtés a Tesco áruházakban már november 15-én elkezdődött. Advent első vasárnapjáig már több mint 60 ezer darab 250 forintos adománykupont vásároltak az áruházak kasszáinál. Ezenkívül a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban gyűjtik a pénzfelajánlásokat.