A Virág Market Kft. és a Flora Hungaria piacon működő virágkereskedők felajánlása nyomán adventi koszorú került az ország összes, 515 gyermek- és lakóotthonába, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával (Emmi) - jelentették be az adományozók pénteken Törökbálinton.

A koszorúkkal együtt eljut az otthonokba egy az interneten, QR-kód segítségével hallgatható mese is. Ezen Rúzsa Magdi énekesnő az advent témájával foglalkozó mesét mond a gyermekeknek, amelyben a négy gyertya egy-egy manó, és a manók történetén keresztül ismerhetik meg a gyerekek az advent jelentőségét.

A Sztehlo Gábor gyermekotthon egyik lakásotthonában megtartott sajtótájékoztatón Simon Attila István, az Emmi szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: egy erős társadalomnak ugyan a család az alapja, ám minden közösségben előfordulnak olyan helyzetek, amikor egy gyerek nem lehet a családjával.

Egy erős társadalom pedig ilyenkor is képes a segítségre, hiszen annak a 21 ezer gyermeknek a sorsa, aki nevelőszülőknél, gyermekotthonokban és lakásotthonokban él, "közös felelőségünk" - tette hozzá.

Közlése szerint az elmúlt másfél-két évben, a pandémia ideje alatt egyre több ember és szervezet tartja szükségesnek, hogy segítsen azokon a gyerekeken, akik nem családi körben élnek.

Ez a felajánlás pedig, amely mintegy hétezer, gyermek- és lakóotthonban élő fiatalnak okoz örömet, "a felajánlások koronáját jelenti" az év végén - mondta a politikus.

Treer András, a Flora Hungaria Nagybani Virágpiac szakmai vezetője kiemelte: az adomány a virágpiacon működő kereskedők közösségének felajánlása. A virág végigkíséri minden ember életének fontos eseményeit a szeretet jelképeként; a közösség tagjai ezt érezték át és készek voltak a támogatásra - mondta a szakmai vezető.

Bazula Nikol, a Virág Market képviselője azt hangsúlyozta, hogy az adományozást hagyományteremtő szándékkal indították útjára, jövőre újból el kívánják juttatni a koszorúkat a gyermekotthonokba.

Rúzsa Magdi arról beszélt, hogy számára szükséglet a jótékonyság, ezért rögtön igent mondott a felkérésre. Felelevenítette, hogy maga is dolgozott árvaházban, ahol megtapasztalta, mennyire hálásak tudnak lenni a gyerekek, ha érzik, hogy rájuk is gondolnak. Minden egyes gesztus, ami szeretetet közvetít számukra, beépül a személyiségükbe; ez annál is inkább fontos, mert az a szeretetteljes melegség, ami egy családban megtapasztalható, az ő számukra még fontosabb lehet - mondta.

