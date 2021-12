Vagyonvédelmi tanácsokkal és internetes zaklatás esetén fontos teendőkkel is ellátja a fiatalokat a DUE Médiahálózat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által elindított Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt. Az edukatív játék felhívja a figyelmet az úgynevezett online grooming jelenségre is, azaz amikor interneten, főleg felnőtt férfiak szexuálisan molesztálnak gyerekeket.

Mi a teendő, ha internetes zaklatás áldozatává válsz? Mikor teszel a legtöbbet otthonod biztonsága érdekében? Hogyan ellenőrizheted, ha egy közösségi oldalon álhír felbukkanására gyanakszol? Ilyen és ehhez hasonló kérdések szerepelnek a Nagy Diák Bűnmegelőzési Tesztben. A DUE Médiahálózat népszerű, immár ötödjére elindított tesztsorozatának ezúttal is az a célja, hogy megtudják a fiatalok: ismerik-e a rájuk leselkedő veszélyeket, tudják-e, mi a különbség a csíny és a bűncselekmény között, és el tudják-e kerülni azt, hogy áldozattá, netán elkövetővé váljanak egy-egy kényes helyzetben.

A teszt kiemelten foglalkozik az internetes zaklatással. A koronavírus-járvány hatására az online jelenlét tovább nőtt, a fiatalok akár a korábbinál 50 százalékkal több időt is tölthettek a neten, így a lehetséges bántalmazás esélye is fokozódott. Reprezentatív felmérés a témában ugyanakkor nem tudott készülni, mert ezt a legtöbben szégyennek, titkolnivalónak élik meg, és még egy kutatás során sem vallják be, hogy valaha áldozattá váltak.

A három fordulóból álló vetélkedősorozat első szakasza online zajlik a bunmegelozesiteszt.hu oldalon, a legügyesebbek továbbjuthatnak a későbbi fordulókba. A játékosok a Nagy Diák Tesztek(C) applikáció segítségével még egyszerűbben kapcsolódhatnak be a játékba. A felhasználóbarát app ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről. A tesztet bárki kitöltheti, de a nyereményjátékban csak a 14-22 éves kor közöttiek vehetnek részt. A középdöntő fordulójában azonban már két ágon folyik tovább a verseny 14-18, illetve 19-22 éves korosztályokra oszlik a játék, s a döntőket is ebben a két korcsoportban rendezik meg.

Az online teszt számítógépen és okostelefonon is elérhető április 15-ig, így gyakorlatilag bárhol, bármikor kitölthető. Az ezt követő két forduló már személyes jelenlétet kíván. A korosztályos középdöntőkbe kerülő játékosokból mindössze a legjobb 5-5 fő juthat el a végső küzdelembe, ahol az élő kvíz során bárki bebizonyíthatja, hogy ő a legjobb. A fődíj választhatóan egy Lenovo IdeaPad laptop vagy egy Xiaomi 11T okostelefon.

A középdöntőre és döntőre a 29. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon 2022. május 20-án kerül sor Budapesten.

A Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával jött létre.

