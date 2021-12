A rekordhőmérsékletet az Okanagan régióban található, 33 ezer lakosú Pentictonban mérték. A város 250 kilométerre északkeletre fekszik Vancouvertől, amelynek környékén június végén 49,6 Celsius fokos rekordhőséget mértek.

A decemberi 22,5 Celsius-fokos meleg abszolút rekordnak számít helyi és országos szinten is, ezen a napon a korábbi legmagasabb hőmérséklet 11,2 Celsius-fok volt (2012-ben) Pentictonban, ahol a sokévi átlaghőmérséklet mindössze 3,4 százalék ilyenkor.

A Pentinctonban mért érték megegyezik a legmagasabb kanadai decemberi hőmérséklettel is, amelyet 1982. december 3-án rögzítettek az ontariói Hamiltonban, de Brit Columbia számos más városában és településén is helyi hőmérsékleti rekordok dőltek meg.

Szokatlanul meleg a tél ezekben a napokban az Egyesült Államok északnyugati részén is, ahol decemberi hőmérsékleti rekordok dőltek vagy ismétlődtek meg olyan államok több pontján is, mint Washington, Montana, Wyoming vagy Észak-Dakota. A hőmérséklet helyenként 20 fokkal is meghaladja az ilyenkor szokásosat.

Kanadai szakemberek szerint szeptember óta érkezik a meleg légáramlat a szubtrópusokról a térségbe. Az elmúlt héten a "légköri folyórendszer" húzta be a meleget Brit Columbia délnyugati részére, az Okanagan régióba.

November közepén hatalmas esőzés okozott természeti katasztrófát, utakat elsöprő áradást Vancouver környékén. Ezt a szélsőséges időjárást is a klímaváltozás számlájára írták az illetékesek. Közelmúltbeli tanulmányok közvetlen kapcsolatot találtak a klímaváltozás és néhány hőhullám között. A júniusi kanadai 50 fok körüli hőség a World Weather Attribution kutatócsoport megállapítása szerint "szinte lehetetlen" lett volna a globális felmelegedés nélkül.

Armel Castellan kanadai környezetvédelmi meteorológus szerint a szélsőséges időjárás összhangban van az éghajlatváltozás előrejelzéseivel. "Nem lesz mindig ilyen szélsőséges az időjárás. Lesznek hullámvölgyek, de ezeknek az eseményeknek a gyakorisága, kiterjedése és tartóssága tovább fog nőni az elkövetkező években és évtizedekben"- jósolta a szakember.

A hőmérséklet a hétvégére várhatóan visszatér a "normális" szintre egész Okanaganban. Az előrejelzés szerint vasárnap Pentictonban hófúvás és -1 Celsius fokos hőmérséklet várható.

Borítókép: illusztráció