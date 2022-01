A tudósok megállapították, hogy a globális felemelegedés miatt gyakoribb hőség összefügg a csecsemők gyors súlygyarapodásával, ami növeli az elhízás kockázatát a későbbi életben. A magasabb hőmérséklet összefüggésbe hozható a koraszüléssel is - számolt be róla a The Guardian.

Más tanulmányok szerint az erdőtüzek füstje miatt az érintetteknél megduplázódott a súlyos születési rendellenességek kockázata, míg a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó légszennyezéssel még alacsony szinten is összefüggésbe hozható a csökkent termékenység.

A Paediatric and Perinatal Epidemiology című folyóirat különszámában megjelent hat tanulmányban az Egyesült Államoktól Dánián és Izraelen át Ausztráliáig végzett kutatásokról adtak hírt.

A különszámot Gregory Wellenius, a Bostoni Egyetem közegészségügyi karának tudósa szerkesztette egyetemi kollégájával, Amelia Wesselinkkel.

A hőség és az élet első évének gyors súlygyarapodása közötti kapcsolatot izraeli tudósok találták meg. Mintegy 200 ezer szülést elemeztek, és megállapították, hogy azoknál a kisbabáknál, akik éjszaka nagy melegnek voltak kitéve, öt százalékkal nagyobb lett a gyors súlygyarapodás kockázata.

A gyerekek 18 százaléka túlsúlyos vagy elhízott világszerte.

A csecsemők gyors súlygyarapodásának egyik lehetséges oka, hogy magasabb környezeti hőmérséklet esetén a szervezet kevesebb zsírt éget el a testhőmérséklet fenntartásához.

Egy kaliforniai tanulmány az erdőtüzek káros hatásait állapította meg a terhességekkel kapcsolatban. Mint írták: ha az anya a fogantatás előtti hónapban erdőtüzeknek volt kitéve, akkor megduplázódott a hasfalhiányos születési rendellenesség kockázata.

A kutatók kétmillió szülés adatait elemezték, amelyek 40 százalékában az anya egy erdőtűz és az abból eredő légszennyezés 20 kilométeres körzetében élt. Kiderült, hogy

a terhesség első harmadában az erdőtüzek közelében élő anyáknál 28 százalékkal nőtt a születési rendellenesség kockázata.

A hasfalhiányt ugyan ritka születési rendellenesség, az Egyesült Államokban évente kétezer esetben fordul elő, de az esetszám világszerte emelkedik. Bo Young Park, a Kaliforniai Egyetem kutatója is hangsúlyozta: egyre gyakoribb lesz a betegség, már csak ezért is fontos, hogy az erdőtüzek ilyen következményeit is megismerjék.

Forrás: home for heroes / Shutterstock

Két új tanulmány a magas hőmérséklet és a koraszülés közötti kapcsolatot vizsgálta. Az első megállapította, hogy az ausztráliai Új-Dél-Walesben 2005 és 2014 között közel egymillió terhes nő 3 százaléka a 37. hét előtt hozta világra gyermekét.

Azoknál, akik a szülést megelőző héten az állam legmelegebb 5 százalékában tartózkodtak, 16 százalékkal nagyobb volt a koraszülés kockázata.

A Sydney-i Egyetem Edward Jegasothy által vezetett kutatócsoportja arra figyelmeztetett, hogy

a koraszülés kockázata valószínűleg nőni fog a globális hőmérséklet emelkedésével és a hőhullámok gyakoribbá válásával, ami komoly aggodalomra ad okot.

A második tanulmány 200 ezer születést elemzett 2007-2011 között a texasi Harris megyében, ahol az emberek hozzászoktak már a hőséghez. Az időszakba beletartozott Texas legmelegebb nyara is 2011-ben. Az anyák negyede legalább egy nagyon forró napnak volt kitéve terhessége alatt. A tudósok szerint a koraszülés kockázata 15 százalékkal magasabb volt az ilyen nagyon forró napok másnapján. Még magasabb, háromszoros volt a 28. hét előtti koraszülés kockázata, és 15 százaléknál nagyobb volt a kockázata a koraszülésnek a hátrányos helyzetű anyák esetében is.

Dán és kínai tanulmányok azt állapították meg, hogy

a fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt keletkező légszennyezés, valamint általában a szennyezett levegő jelentősen növeli a terméketlenség kockázatát.

Borítókép: illusztráció