Másként járjunk el enyhébb és súlyosabb nátha esetén

Egy átlagos nátha 7-10 napig tart. Az enyhébb nátha nem jár köhögéssel, torokfájással, lázzal. Amennyiben csak náthás tüneteink vannak, de egyéb panasz nincs, nem feltétlenül kell lemondani az edzésről. Közérzettől függően egy könnyebb sport, kiadós séta a szabad levegőn megengedett. Felépülés után azonnal elkezdhetünk a korábban megszokott módon sportolni.

Ha viszont már gyengének érezzük magunkat, láz, köhögés is jelentkezik, akkor semmiképp sem javasolt sportolni. Ilyenkor egy hetet javasolt kihagyni és fontos fokozatosan visszaépíteni a megszokott edzéseket.

Nátha, allergia vagy delta variáns?

Enyhébb náthás tünetek esetén, ha csak orrfolyás, tüsszögés és orrdugulás jelentkezik, akkor gondolni kell arra is, hogy esetleg allergia áll a háttérben. A téli, vagy beltéri allergiát úgy tudjuk megkülönböztetni a náthától, hogy nem csak 7-10 napig tart, hanem akár hónapokon át. A betegek nem mindig tudják eldönteni, hogy allergiával vagy náthával van-e dolguk, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja, hogy a koronavírus delta variánsa is okozhat allergiaszerű tüneteket. Az egyik jellegzetessége például a légúti tünetek mellett a kötőhártya-gyulladás, amely nagyon gyakran az allergiához, szénanáthás tünetekhez is társultan jelentkezik – magyarázza dr. Moric Krisztina.

Ezt tegye, ha nem tudja eldönteni, melyikkel van dolga

Ha betegnek érezzük magunkat, elsőként telefonon jelezzük háziorvosunknak, hiszen ha felmerül a koronavírus-fertőzés esélye, akkor semmiképp sem javasolt közösségbe menni. Ha allergiás tünetekre gyanakszunk, akkor is van lehetőségünk személyes találkozó nélkül tanácsadást kérni allergológustól, távkonzultáció formájában. A beszélgetés során a szakemberrel a további kivizsgálások menetét is egyeztetni tudjuk.

Akár sportolunk, akár nem, jelen helyzetben még fontosabb tisztázni, hogy a náthás tüneteinket megfázás, allergia vagy delta variáns okozza-e.

Dr. Moric Krisztina felhívta a figyelmet arra is, hogy az allergia kezelése fontos, mert a gyulladt orrnyálkahártya miatt könnyebben kaphatunk el légúti betegségeket. A kezeletlen allergia mellett további légúti betegségekre is számíthatunk, illetve szövődményként asztma is kialakulhat. A tüneti kezelés mellett ma már tartós terápia is létezik allergia esetén. A négy éven át tartó allergén immunterápiás kezeléssel 10-12 éves tünetmentességet lehet elérni.

(Forrás: Fül-Orr-Gége Központ)

Borítókép: illusztráció