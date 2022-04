Ukrajna orosz lerohanása miatt átneveztek egy németországi vadasparkban egy vaddisznót, amely 4 éven át viselte a Putyin nevet. A 200 kilós, Oroszországból származó vaddisznó az Eberhofer nevet kapta egy online szavazáson – jelentette be vasárnap este a bajorországi Wildpark Waldhaus Mehlmeisel.

Mi egy harmonikus, szép kis rezervátum vagyunk, és egy ilyen név egyszerűen nem illik hozzánk

– indokolta az átkeresztelést Eckard Mickisch tulajdonos, utalva a háborút elindító Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

A győztes név egy népszerű detektívsorozat főszereplőjére utal. A javasolt nevek között volt a Mir is, amely oroszul békét jelent, valamint a Zelenszkij és a Klicsko is, de a vadaspark ezeket kizárta a végső fordulóból, mert úgymond nem akarnak tovább politizálni a nevekkel. Putyin nevét rögtön az Ukrajna elleni orosz támadás után száműzték a felső-frankföldi vadasparkból, és átmenetileg a Nobody (Senki) nevet adták a vaddisznónak.

