A térképről kiderül, hogy 30 méternél magasabb fák a bolygó szárazföldi területeinek mindössze öt százalékán nőnek. A világtérkép nyújtotta ismeretek az éghajlat- és természetvédelem szempontjából is értékesek, mivel a fák magassága a biomassza és a tárolt szén mennyiségének fontos mutatója - mutattak rá a zürichi tudósok.

A 10-szer 10 méteres felbontású térkép 2020-as műholdfelvételeken alapul. A világtérkép elkészítéséhez a kutatók a NASA GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) missziójának lézeres mérései alapján tanították modelljüket, amely az 51. északi és déli szélességi fok közötti magassági adatokat szolgáltat, és ezeket az információkat kombinálták az Európai Űrügynökség (ESA) két Copernicus Sentinel-2 műholdjának felvételeivel. A neurális hálózat a tréning során megtanulta, hogy automatikusan megbecsülje a fák magasságát a Föld egészéről készült több százezer műholdfelvételből.

Fotó: ETH Zürich

Az új megközelítés érdekes kiindulópontokat kínál a kutatók, a kormányok, a közigazgatás és a civil szervezetek számára.

A Sentinel-2 műholdaknak köszönhetően ötnaponta újraszámíthatjuk a növényzet magasságát, és így egy olyan megfigyelőrendszerrel rendelkezhetünk, amely az esőerdők pusztulását is figyeli - magyarázta Nico Lang, aki doktori disszertációjában dolgozta ki a módszert, melyet most egy még nem lektorált tanulmányban mutatott be.

Az új módszer a kutatók szerint jó szolgálatot tehet az erdők védelmében, és segíthet az éghajlatmodellezésben vagy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kutatásokban.