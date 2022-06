Péntek esti veszélyjelzésükben azt írták:

este előbb az Alpokalja, illetve a délnyugati határvidék fölé sodródhat be néhány zivatargóc, majd az éjszaka folyamán a Dunántúl más területein is egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki zivatarok. Az erősebb gócok környezetében átmenetileg viharos szél és esetleg jégeső is előfordulhat.

Szombaton az országban szórványosan lehetnek zivatarok, legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben. Ekkor már nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki intenzívebb zivatarok is, főként a Dunántúl keleti felén, illetve a középső megyékben. Ezekhez felhőszakadás, lokálisan akár 35 milliméternyi csapadék, jégeső, illetve viharos szélrohamok társulhatnak. Estétől várhatóan csökkenni kezd a "zivatarhajlam".

Zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye kivételével az egész országra kiadták a figyelmeztetést.

Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyére a felhőszakadás miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 20 Celsius-fok között alakul, a hidegre érzékeny részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az Alföld egyes részein 34, 35 fok is lehet.

A következő napokban fokozódik a hőség. A jövő héten már 38 fokos maximumokat is mérhetnek és többfelé a leghidegebb órákban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet. Emiatt az országos tiszti főorvos hétfő nulla órától csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)