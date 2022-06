A már majdnem teljesen víz alá került barlangot Henri Cosquer, egy búváriskolát működtető profi mélytengeri búvár fedezte fel véletlenül 1985-ben Marseille partvidékénél, mindössze 15 méterre a mészkőszikláktól. A barlangba, amelynek nyílása 36 méterrel a tengerszint alatt van, a sziklák 137 méter hosszú hasadékán keresztül jutott el.

Felfedezését éveken át titokban tartották, és csak 1991-ben hozták nyilvánosságra, amikor három búvár eltévedt és életét vesztette a barlangban.

A régészek szerint mintegy 30 ezer éve, egy jégkorszak közepén a tenger 135 méterrel volt lejjebb, és a barlang úgy tíz kilométerre esett a parttól. A barlang bejárata akkor egy délre, sziklákkal védett füves területre néző kis kiemelkedésen volt.

A barlang falait díszítő rajzokról leolvasható, hogy a part menti síkságon hemzsegtek a vadon élő állatok: lovak, szarvasok, bölények, kőszáli kecskék, de fókák, pingvinek, halak, macskák és medvék is. A falakon 229 figura jelenik meg, 13 különböző állatfaj. Emellett 69 piros vagy fekete kézlenyomatot, valamint három véletlenül odakerült kéznyomot - köztük gyerekét is - felfedeztek a kutatók. Több száz geometriai jel és nyolc, férfi és női genitáliákat ábrázoló rajz is volt a falakon.

Forrás: Nicolas Tucat / AFP



A régészek szerint 33 ezertől 18 500 évvel ezelőttig használhatták a barlangot az ősemberek. Nem laktak ott, és az még nem világos, hogy pontosan milyen célt szolgálhatott.

A zömében már tengerszint alatt található barlangot, amelyet lezártak a közönség elől, és ma már csak kutatók tekinthetik meg, a klímaváltozás és a mikroműanyag-szennyezés is fenyegeti.

Minden adat azt mutatja, hogy a tengerszint egyre gyorsabban emelkedik. A tenger az éghajlat változásaival együtt emelkedik és süllyed a barlangban, kimossa a falakat, és kimossa a talajt és az információban gazdag anyagokat- mondta el Stephanie Touron geológus, a francia műemlékvédelmi kutatólaboratórium őskoribarlang-szakértője.

A francia kormány lépéseket tett, hogy mindent rögzítsen a 2500 négyzetméter területű barlangról, amelynek 80 százaléka már víz alatt van. A helyszín másolatának elkészítése már felfedezése óta téma volt, de végül 2016-ban döntött úgy a regionális kormányzat, hogy Marseille-ben egy felújított, modern épületben készítik el a barlang mását.

A régészcsapatok által gyűjtött háromdimenziós adatok felhasználásával 23 millió eurós (kilenc milliárd forintos) beruházással készült másolat valamivel kisebb, mint az eredeti barlang, de tartalmazza az összes festmény és a vésések 90 százalékának másolatát is.

A Cosquer-barlang csaknem élethű nagyságú replikája múlt szombattól tekinthető meg. A Lascaux- és a Chauvet-barlang után Franciaországban ez a harmadik olyan híres, falfestményekben és vésetekben gazdag prehisztorikus barlang, amelynek létrehozták a mását, hogy a látogatók is megtekinthessék az ősi emlékek károsodásának veszélye vagy életük kockáztatása nélkül.

Az új műbarlangba az első évben 800 ezer, később évi 500 ezer látogatót várnak.

Borítókép: látogatók a Cosquer-barlang csaknem élethű nagyságú replikájában (Nicolas Tucat/AFP)