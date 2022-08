Szombaton, augusztus 20-án erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből több helyen előfordul zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A legtöbb napsütés a keleti, északkeleti országrészben várható. Nagy területen megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarban viharos széllökések is várhatók. A minimumhőmérséklet 15 és 22, a maximumhőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten, keleten helyenként 32-35 fok is lehet.