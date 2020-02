A rovarételeké lehet a jövő

A rovarokat tartalmazó húsoknak már így is van piaca, ami ráadásul egy banki jelentés szerint 2030-ra már nyolcmilliárd dollárt érhet – jelenleg csupán egymilliárdot ér. De van olyan start up is, ami kifejezetten arra szakosodik, hogy megtanítsa az embereknek, hogyan tudnak otthon ehető rovarokat tenyészteni, amivel egyrészt a szükséges proteint pótolnák, másrészt pedig kevesebb hulladékot termelnének. A rovarevés hátterében természetesen számos alkalommal a klímahiszti húzódik meg.

A norvégiai Meny üzletlánc már próbálkozott rovarból készült étellel tavaly, amikor is kukacokkal készült kenyeret dobtak a piacra. Ez nem nyerte el a vásárlók tetszését, a próbálkozást azonban nem adták fel, idén rovarhúsból készült hamburgerrel fognak megjelenni – szerintük ugyanis az emberek kellőképp nyitottak egy egzotikus étrendre, számol be róla a Resett. Az újítás mögött természetesen a klímaváltozás is meghúzódik, a klímahisztizők szerint ugyanis kevesebb húst kell enniük az embereknek ennek megakadályozására – írja a V4NA.

A Meny egyik alkalmazottja elmondta, meg is kóstolták néhányan a piacra készülő, tücsköket tartalmazó terméket, ami szerinte teljesen jó ízű lett – bár egy kicsit ismeretlen ízvilággal lehet találkozni benne. A rovarhúsból Oslóban egy kilogrammot 299 koronáért adnak, ami átszámítva majdnem 30 euró.

Bár a norvég cikk megjelenésére olyan kommentek érkeztek az olvasóktól, miszerint soha nem ennének meg egy rovarokból készült hamburgert, mást mond az International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF).

A belga lobbiszervezet szerint új trendek jelennek meg az emberek étrendjét illetően és pont emiatt tud teret nyerni magának a rovarételek piaca. Egyre több ember érdeklődik a rovaralapú ételek iránt, ráadásul rendkívül megnyerő színben mutatják be ezt az étrendet a médiában is. Természetesen nagy pluszt jelent az emberek szemében az is, hogy a rovarok evésével csökkenteni tudják az ökológiai lábnyomukat, tehát segítenek a környezetnek és még akár a klímaváltozást is csökkenthetik. Az IPIFF szerint pedig nem csak az emberek étrendjébe lehetne beilleszteni a rovarokat, hanem az állatokéba is.

A rovaros ételek evése ráadásul egyre könnyebbé válhat, a BeoBia angol start-up ugyanis pont azzal foglalkozik, hogy az emberek már otthon is tudjanak maguknak rovarokat tenyészteni fogyasztásra. Ők olyan tárolókat szolgáltatnak, amivel otthon bárki nevelhet kis élőlényeket, ezzel a megoldással pedig nem csak a szükséges proteint tudják előállítani maguknak, hanem jelentősen csökkentik az ételhulladék mennyiségét is. A BeoBia alapítója, Thomas Constant arra is felhívta a figyelmet, hogy a rovaroknak minimális területre és vízre van szüksége a nagyobb állatokhoz képest, tehát már csak azért megéri rovart enni, mert környezetbarátabb, mint a marha.

Az emberek pedig úgy látszik, rá is kapnak a klímahiszti által gerjesztett újításokra. Az amerikai Barclays bank jelentése szerint a most még csak körülbelül egymilliárd dollárt érő „rovarpiac” 2030-ra már nyolcmilliárd dollárt érhet. Azzal számolnak, hogy a jelenleg még csak kísérletező konyhákban jelenlévő rovarételek hamar elterjednek majd az átlagemberek körében is, mert felismerik, hogy nem csak a hagyományos húsból nyerhetik ki a szükséges fehérjeadagot, hanem a rovarokból is. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete ráadásul már 2013 óta bátorítja az embereket a rovarok fogyasztására.

Ugyanakkor vannak, akik szerint nem lehet olyan könnyen és gyorsan lenyomni az emberek torkán az újgenerációs rovarételeket, írja a CNBC.

Az Egyesült Államokban élő Joseph Yoon szerint meg kell találni az embereknek azt a módot, akár viccesen is, ahogy képesek megenni a rovarokat – például belesütve a tésztába, hogy ne is látszódjon, esetleg édesre vagy sósra csinálni. Anne Carlsson pedig úgy gondolta, először az emberek kedvenceit kell rávenni a rovarok megevésre, ezért vállalatával, a Jiminy’s-zel olyan kutyaeledeleket gyártanak, amelyek tücsköt tartalmaznak. Az emberek ugyanis megveszik ezt az ételt a kutyáiknak, főleg a fiatalok, ha tudják, hogy ezzel egy környezetbarát megoldást választanak. Carlson szerint a rovarok egyenesen a világéhségre való megoldást jelenthetik.

Borítókép: illusztráció