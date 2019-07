A zikavírus késleltetheti az idegrendszer fejlődését

216 olyan csecsemő fejlődését követték figyelemmel, akiknek édesanyja érintkezett a zikavírussal a 2015-2016-os járvány idején.

A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet – derült ki egy tanulmányból.

A Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i campusának, valamint a Kínai Tudományos Akadémia Genetikai és Fejlődésbiológiai Intézetének szakemberei olyan gyermekeket vizsgáltak, akiknek édesanyja érintkezett a zikavírussal Brazíliában a járvány idején.

A Nature Medicine című folyóiratban publikált tanulmány a gyermekkori idegrendszer-fejlődésre vonatkozó kérdőívekre, neurológiai tesztekre és a gyermekeken végzett látás-, valamint hallásvizsgálatokra épült.

Az eredmények szerint a 7 és 32 hónapos kor közötti gyerekek nagyjából 31,5 százalékánál volt megfigyelhető az idegrendszer fejlődésének elmaradottsága vagy csökkent látási és hallási képesség.

A zikavírusnak az idegrendszer fejlődésére gyakorolt negatív hatását korábban állatokon végzett vizsgálatokkal bizonyították. A szakemberek további vizsgálatokat fognak végezni annak kiderítésére, hogy korai közbelépéssel lehet-e javítani a zikavírusnak kitett magzat idegrendszeri fejlődését.

A nappal aktív egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti) nőstényeinek csípésével, valamint nemi úton is terjedő zikavírus 2015-ben került be a köztudatba, és azóta számos országban regisztráltak megbetegedéseket. A magzati korban kisfejűséget (mikrokefáliát) okozó vírus főként Latin-Amerikában, azon belül is Brazíliában fertőzött meg sokakat.