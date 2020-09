Annyi medvecukrott evett egy férfi, hogy leállt a szíve

„Ha csak kevés medvecukrot eszik az ember, kicsivel az is megemelheti a vérnyomását” – mondta Neel Butala, a Massachusettsi Általános Kórház kardiológusa, aki a New England Journal of Medicine friss számában bemutatta az esetet.

Hatására veszélyesen csökken a kálium szintje, más ásványok és eletrolitek egyensúlya is felborul.

Ha valaki két héten át csak napi 56 gramm medvecukort eszik, az is szívproblémákat okozhat, különösen 40 év fölött – figyelmeztet az amerikai gyógyszerhatóság (FDA).

– magyarázta Robert Eckel, a Coloradói Egyetem kardiológusa, az Amerikai Szív Szövetség korábbi elnöke. Ő nem vett részt a massachusettsi férfi gyógyításában.

Az 54 éves férfi esete nem mindennapi: tavaly bekövetkezett halála előtt néhány héttel váltott kedvelt zacskós édessége, a Twizzlers piros, gyümölcsízű változatáról fekete medvecukorízűre. Egy gyorsétteremben, ebéd közben esett össze.

Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy szervezetében vészesen kevés volt a kálium, ami szívritmuszavart és más problémákat okozott. Újraélesztése sikeres volt, másnap azonban meghalt.

Eating a bag and a half every day for a few weeks caused the 54-year-old man’s heart to stop, doctors say. https://t.co/97RBYN8dek

— NBC News (@NBCNews) September 24, 2020