Brüsszelben mostantól lefoglalhatják a rodeózó autósok gépjárműveit (videó)

Brüsszel belvárosában már járműveket is lefoglaltak, abban bízva, hogy ezzel elrettentik a száguldozókat. A város jelképénél több autó is száguldozott a hétvégén, ezt le is filmezték.

Brüsszel belvárosában nemrég több száguldozó motorost és autóst is igazoltattak a rendőrök, öt járművet elkoboztak a rodeózóktól, összesen kilenc esetben kellett intézkedniük a rendőröknek – írja a V4NA Hírügynökség. Egy autó a belga fővárosban elsodort egy gyermeket, Brüsszel jelképe, az Atomium lábánál pedig több autó is száguldozott a hétvégén, ezt le is filmezték. Philippe Close, Brüsszel polgármestere szigorúbb fellépést ígér a szabálysértőkkel szemben. Véleménye szerint tűrhetetlen, hogy a száguldozók a többi sofőr és a járókelők biztonságát veszélyeztetve közlekednek. Emiatt ezentúl a 350 eurós hatósági bírságon felül lefoglalhatják a rodeózók járművét, amelynek a szállítási és raktározási költségeit is meg kell fizetnie a tulajdonosnak, sőt, akár öt év börtönbüntetést is kaphat. A brüsszeli ügyészség szóvivője, Denis Goeman elmondta a bx1 televíziós csatornának, hogy az Atomiumnál versenyző sofőröktől le is foglaltak öt autót és a büntetőbíróság dönt majd az ügyükben. Brüsszel első embere szeretné mindenki figyelmét felhívni, hogy a közúti biztonság a belga főváros prioritása és azok, akik versenypályának nézik a város utcáit, súlyos pénzbírságra és járművük lefoglalására számíthatnak. La sécurité routière est la priorité de notre ville!

Ceux qui considèrent que la ville est un circuit de vitesse sont prévenus, ils risquent une lourde amende et la saisie de leur véhicule. Les actions de @zpz_polbru vont se multiplier! pic.twitter.com/wgvqwaZddD — Philippe Close (@PhilippeClose) May 31, 2020 Borítókép: illusztráció