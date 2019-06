Furcsa útvonalat választott az úszáshoz egy olimpiai bajnok

A 11 várost érintő Elfstedentocht korcsolyaversenyt utoljára 1997-ben lehetett megtartani Hollandia északi tartományában, Frízföldön, mert a globális felmelegedés miatt nem fagytak be a folyók.

Korcsolyázás helyett ezért a 38 éves van der Weijden olimipiai bajnok hosszútávúszó másodszor is megpróbálkozott azzal, hogy a Frízföldön kanyargó vizeket végigússza, tavaly ugyanis nem járt sikerrel.

Moving into the last 20km of the 196, Maarten van der Weijden is expected to arrive at the finish in Leeuwarden around 7pm, 73 and a half hours after starting on Friday.#elfstedenzwemtocht swim11 pic.twitter.com/j8ar0vI5ai

— Simon Gleave (@SimonGleave) June 24, 2019