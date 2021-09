Hamar rájött, hogy nem érdemes pumát tartani házi kedvencként

A nagymacskát az állatvédők, a rendőrök és az állatkerti dolgozók együttes erővel hozták ki a lakásból.

Ezt ne hagyja ki! A Magyar Atlétikai Szövetség válaszolt: Karácsonyék nem illetékesek

A tulajdonosa önként adta át a hatóságoknak a tizenegy hónapos nőstény pumát, amelyet New York-i lakásában tartott. A Humane Society of The United States állatvédő szervezet, a Bronxi Állatkert és a New York-i rendőrség szakemberei szerint a 36 kilogrammos, Sasha névre keresztelt állat már úton van az Arkansas államban lévő Turpentine Creek állatmentő állomásra.

Az intézmény igazgatója, Kelly Donithan szerint a pumának viszonylag szerencséje volt, hogy tulajdonosa felismerte, egy vadmacska nem élhet lakásban.

Az olyan vadállatok, mint a pumák, nem háziállatok. Bár kiskorukban aranyosnak és bájosnak tűnnek, valójában kiszámíthatatlanok és veszélyessé válhatnak – hangsúlyozta Basi Seggos, az állatvédő szervezet vezetője.

New Yorkban korábban is történt már hasonló eset. 2003-ban szintén a Bronxi Állatkert dolgozói segítségével szabadított ki a rendőrség egy kifejlett tigrist egy harlemi lakásból. Egy évvel később pedig New York államban egy gyereket apja leopárdjai támadták meg.

Az Észak-, Közép- és Dél-Amerikában élő pumák a tigrisek, az oroszlánok és a jaguárok után a világ negyedik legnagyobb macskái. Vadon elérhetik a 100 kilogrammos súlyt is, magasságuk pedig a 90 centimétert. Ezenkívül több mint öt méter magasra ugranak és óránkénti 70 kilométeres sebességgel képesek futni.

Borítóképünk illusztráció