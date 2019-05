Heves zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzésük szerint Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést zivatarveszély miatt. Az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Emellett Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Azt írták: előbb inkább a délkeleti területeken, majd keddre virradóra már a középső országrészben is kialakulhatnak intenzívebb zivatarok felhőszakadásszerű csapadékkal és viharos széllel.

Kedd reggeltől már sokfelé várhatók a záporok mellett zivatarok is, amelyeket viharos (60-80 kilométer/órás, elsősorban keleten akár ennél is erősebb) szél kísérhet. Főként a keleti megyékben felhőszakadás is várható, rövid idő alatt helyenként 20-30 milliméter csapadékkal és jégesővel (keleten akár nagyobb jégdarabokkal). Kedd késő délutántól lassan alábbhagy majd a csapadék – tették hozzá.

Az előrejelzés szerint a hőmérséklet hajnalban 11-16 Celsius-fok között, napközben 20-26 fok között alakul.

